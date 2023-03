Mapfre lance un fonds dette privée de 350 millions d’euros

Le groupe espagnol Mapfre lance Mapfre Private Debt FIL, un fonds de dette privée qui réunira tous les investissements dans ces actifs déjà réalisés par les filiales de la compagnie d’assurance, ainsi que de nouveaux investissements, pour un total de 350 millions d’euros. Le fonds sera géré par Mapfre Asset Management.

Le portefeuille sera investi principalement dans des actifs européens et en euros, et sa gestion sera confiée à quinze grandes sociétés de gestion. « L'équipe de gestion procédera à un contrôle préalable exhaustif des fonds dans lesquels elle investira et des critères tels que la taille du fonds, l’expérience de l'équipe de gestion, la durée de la collaboration et l’historique des investissements précédents. Et, comme pour les autres investissements de Mapfre, la priorité sera donnée aux critères ESG », détaille un communiqué.

Mapfre a commencé à investir dans des actifs alternatifs via des fonds en 2018. Depuis, le groupe a placé 1,35 milliard d’euros dans l’immobilier, les infrastructures, le private equity, la dette privée et les fonds renouvelables.

