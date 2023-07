Kéa fait l’acquisition du cabinet de conseil Neovian Partners

Kéa et Neovian Partners, deux cabinets de conseil en stratégie, annoncent leur rapprochement avec une prise de participation de Kéa dans Neovian Partners. «Cette opération s’inscrit dans le projet de constituer un leader européen du conseil en stratégie pour les directions générales et un acteur de référence dans le private equity», explique un communiqué commun.

Neovian Partners a été créé il y a une quinzaine d’années et revendique une trentaine de consultants salariés et une centaine non salariés. Il compte trois associés historiques, Patrick Richer, Annick Kervella et Kevin Bailey et s’est spécialisé autour de la «Stratégie et du Screening Stratégique, de la Business Due Diligence (Stratégie, RH et Tech) et du Leadership».

«Ce projet d’accélération de Neovian Partners va prioritairement concerner les segments de l’Upper Mid, du Large Cap, de l’Infra et du GP-Stake», expliquent les deux sociétés qui estiment que leurs secteurs de prédilection sont complémentaires.

« Nous sommes convaincus que le Private Equity sera clé dans le futur de l’économie française. Avec le rapprochement avec Neovian Partners, nous anticipons l’évolution de la demande des entreprises du secteur en matière de transformation des participations de leur portefeuille. La dimension internationale de cette alliance annonce d’autres opérations en Europe et en Amérique du Nord » explique Hervé Baculard, Senior Partner et co-fondateur de Kéa.

Le cabinet Kéa prévoit de doubler son chiffre d’affaires (100 millions d’euros) et ses effectifs en France, avant 2025, par des opérations de croissance organique, le rapprochement d’entreprises portées par les mêmes valeurs, et une levée de fonds de 23 millions d’euros, réalisée avec le soutien du Crédit Mutuel Equity en 2020.