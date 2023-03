JP Morgan Private Capital nomme un responsable pour sa plateforme durable

JP Morgan Private Capital vient de recruter Alex Bell en tant qu’associé de sa plateforme Sustainable Growth Equity (SGE). L’intéressé, qui sera basé à New York, vient de Tikehau Capital, où il était responsable du private equity climat en Amérique du Nord. Avant cela, il a travaillé à la Caisse de Dépôt et Placement du Québec.

JP Morgan Sustainable Growth Equity est le pôle d’investissement en capital-risque et en capital de croissance axé sur le développement durable au sein de J.P. Morgan Asset Management. Il a été créé en 2021 suite à l’engagement de J.P. Morgan Chase de consacrer plus de 2.500 milliards de dollars sur 10 ans au développement durable et à l’action climatique, et à l’engagement de l’entreprise de co-investir avec Project Black, un fonds d’investissement privé d’Ariel Alternatives, qui vise à combler l'écart de richesse raciale en investissant dans des entreprises du marché intermédiaire détenues par des minorités. J.P. Morgan a soutenu la première stratégie d’investissement durable de SGE en investissant jusqu'à 150 millions de dollars.