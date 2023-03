Eurazeo avance dans sa levée pour un fonds d’infrastructures de transition

Le fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (Etif) a réalisé un nouveau closing portant le total des engagements à environ 420 millions d’euros, soit environ 80 % de sa taille cible initiale. Le premier closing avait eu lieu il y a un peu plus de trois mois et la base d’investisseurs a été diversifiée, indique Eurazeo. Elle comprend des investisseurs institutionnels mondiaux et des capitaux provenant à la fois d’allocations dédiées aux infrastructures et aux fonds classés article 9 au sens du règlement européen Disclosure (SFDR) sur les informations extra-financières.

Etif a investi, parallèlement à sa levée de fonds, dans un portefeuille d’entreprises du secteur de l’infrastructure de transition.

Le dernier investissement du fonds a été réalisé en février 2023 dans Etix Everywhere, opérateur de data centers régionaux en Europe. Cet investissement dans la transition numérique s’ajoute aux trois actifs existants dans le portefeuille : Ikaros Solar (transition énergétique : développeur belge d’installations solaires en toiture), Resource (économie circulaire : Joint Venture pour le développement d’une usine de tri de déchets plastiques au Danemark) et Electra (transport propre : opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques).

Ces investissements paneuropéens couvrent quatre sous-secteurs ciblés par le fonds, qui analyse également des opportunités sur tous les secteurs de l’infrastructure de transition en Europe.

Eurazeo Transition Infrastructure Fund est classé « Article 9 » dans le cadre de SFDR.