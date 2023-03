CPR AM dévoile un fonds sur l’économie circulaire

CPR Asset Management, filiale de gestion d’Amundi, lance, ce mercredi, le fonds CPR Invest – Circular Economy. Il s’agit d’un fonds thématique en actions internationales, géré par Stéphane Soussan et Anne Le Borgne, qui vise à soutenir la transition d’une économie linéaire à une économie circulaire, selon un communiqué de la firme. Il se concentre sur l’émergence de modèles économiques plus adaptés aux problématiques environnementales telles que le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources naturelles et la perte de biodiversité.

Le fonds investit dans les sociétés qui adoptent des modèles de production et/ou de consommation circulaires, ou qui offrent des solutions d’économie circulaire aux producteurs et aux consommateurs.

Son univers d’investissement se compose d’environ 370 valeurs pour l’instant. Celles-ci sont réparties en quatre segments reproduisant l’ensemble du cycle de vie d’un produit :



les ressources renouvelables (biomatériaux, produits d’isolation, chimie verte, énergies renouvelables...)

l’industrie circulaire (agriculture de précision, emballages non plastiques, mobilité électrique, efficience de production...)

la consommation responsable (alimentation biologique et alternatives aux protéines animales, services de partage, de location et de réparation, sites de revente d’occasion...)

le recyclage des ressources (gestion de l’eau et des déchets)

Le fonds dispose de filtres d’exclusion, se basant sur les notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) internes d’Amundi et le suivi de controverses opéré par des prestataires externes. Il est classé Article 8 selon le règlement européen SFDR.