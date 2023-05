Bpifrance est l’investisseur le plus actif en private equity à l’échelle mondiale

Ce n’est pas un fonds américain, mais bien un acteur français qui émerge comme l’investisseur le plus actif en private equity à l’échelle mondiale ! Bpifrance arrive en haut du podium, avec 37 opérations réalisées sur le premier trimestre 2023, selon des données PitchBook. La banque publique dirigée par Nicolas Dufourcq devance ainsi les fonds américains Ares Management (35 transactions), Carlyle et KKR (avec chacun 26 investissements).

Les fonds anglo-saxons dominent toutefois largement le classement. Sur les 25 premiers investisseurs, 11 sont basés aux Etats-Unis, cinq au Royaume-Uni (BGF, Apax Partners, HG, LDC et Intermediate Capital Group) et un à Toronto, au Canada (Onex).

En termes de type d’opérations, Bpifrance s’inscrit en première ligne dans les LBO (ex aequo avec le fonds néerlandais Gilde Equity Management) avec six investissements. La banque publique a notamment participé à la prise de contrôle par MML Capital de Freeland (plateforme d’outils et services dédiés aux activités free-lance) ou à la reprise de Lessonia (fabricant de produits cosmétiques) par ses managers.

D’autres français sur les podiums

En matière de build-up, Bpifrance est également en tête, avec 29 opérations. Carlyle s’inscrit en deuxième place (24 transactions), devant le britannique HG, le néerlandais Waterland et l’américain Ares.

Sur le segment du growth et du capital-développement, Ares s’octroie la première place, devant son compatriote Barings. L’acteur français Entrepreneur Invest occupe le troisième rang (ex aequo avec Novidam Capital Partners et Pantheon International).

Si Bpifrance s’affiche comme l’investisseur le plus dynamique au sein des acteurs gérant plus de 5 milliards de dollars (4,6 milliards d’euros), d’autres acteurs français se distinguent également à l’autre bout du spectre. Il s’agit de BNP Paribas Développement et d’Omada Invest, qui partagent la première marche sur le segment des acteurs gérant moins de 250 millions de dollars. Inconnu du grand public, Omada Invest se présente comme une communauté d’entrepreneurs et de dirigeants combinant «des expériences réussies dans de nombreux secteurs» et dotée d’une «sensibilité forte au private equity».

Dans un monde du private equity au ralenti, les acteurs français restent dynamiques.◆