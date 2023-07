Ares Management acquiert la société de private equity asiatique Crescent Point Capital

Le gestionnaire alternatif américain Ares Management (Ares) a annoncé un accord déifinitif pour l’acquisition totale de Crescent Point Capital, une société de non-coté spécialisée sur l’Asie et gérant 3,8 milliards de dollars d’encours à fin mars 2023. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Crescent Point Capital, établi en 2003 à Singapour, compte environ 50 salariés et est présent sur les marchés chinois, indonésien, philippin et vietnamien.

La firme se concentre sur les leaders sud-asiatiques et chinois du secteur de la consommation. Pour se développer, elle pourra s’appuyer sur les capacités de la filiale asiatique d’Ares, Ares Asia, qui compte quelque 165 employés répartis dans neuf bureaux au sein de la région Asie-Pacifique.

La transaction doit être clôturée dans le courant du troisième trimestre 2023.