Ardian cède d&b à Providence

Ardian a annoncé la cession de sa participation majoritaire dans Cubes Holding GmbH («d&b»), qui revendique la place de leader mondial de systèmes audio haut de gamme et de services AVLM pour le secteur de l'événementiel. La société de capital investissement avait fait son entrée dans le groupe allemand en 2016. Elle a cédé sa part à Providence Equity Partners et à l'équipe de direction de d&b, qui réinvestit.

Depuis l’acquisition d’Ardian, le nombre d’employés de d&b a triplé, passant d’environ 350 à plus de 1.000, assure un communiqué. La croissance de l’entreprise, créée en 1981, a été stimulée par les innovations, l’élargissement du portefeuille de produits et de solutions, et le développement de l’entreprise sur des marchés existants et nouveaux, en particulier dans les Amériques et dans la région APAC, à la fois par croissance organique et acquisitions.

Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction, qui reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.

Providence Equity partners est une société de capital investissement spécialisée sur les secteurs des médias et de la communication.