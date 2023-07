Allfunds va distribuer des fonds investis sur les marchés privés

La plateforme de distribution et de services aux fonds espagnole Allfunds a dévoilé, ce mardi, le programme Allfunds Private Partners (APP). Dans le cadre de ce programme, la société hispanique sélectionne un nombre restreint de partenaires dans le but de distribuer des fonds sur mesure sur les actifs privés. Les premiers gérants alternatifs à le rejoindre sont Apollo, Blackstone, Carlyle, Franklin Templeton et Morgan Stanley Investment Management.

Plus tôt en 2023, Allfunds avait établi un département spécialisé dans la fourniture de services visant à rendre plus accessibles les fonds alternatifs aux distributeurs de fonds. Cette unité est dirigée par Borja Largo.