Les obligations convertibles : pourquoi s’y intéresser maintenant ?

Tempora mutantur : les conditions offertes aux investisseurs sur le marché des obligations convertibles n’ont plus rien à voir avec celles qui ont régi ces dernières années, bénies pour les entreprises. Ces dernières, qui pouvaient emprunter sur le marché obligataire à des taux compris entre 0% et 1% sur la majeure partie de la décennie passée (pour une qualité de crédit moyenne), se sont détournées des obligations convertibles, l’économie sur les coupons ne justifiant pas à leurs yeux le risque de dilution. Maintenant que ces taux ont été multipliés par plus de 4 en l’espace de 18 mois pour atteindre 4% aujourd’hui et que les cours de bourse ont retrouvé leur point haut historique, le marché pourrait retrouver des couleurs pour les émetteurs… et les investisseurs.

Les émetteurs de taille intermédiaire, pour lesquels les financements sont plus contraints, y trouveraient un bon équilibre entre des frais financiers réduits et un risque de dilution sur des cours de bourse plus élevés. Les investisseurs bénéficieraient d’une structure bien plus solide que par le passé (protection du capital) grâce à la composante obligataire, tout en bénéficiant d’une indexation appréciable à l’évolution des cours de bourse, sans prendre pleinement le risque attaché aux actions. C’est tout l’intérêt de cette optionnalité à long terme que seules les obligations convertibles embarquent, d’autant que son coût (mesuré par la volatilité implicite) a bien baissé.

Bien gérée, cette optionnalité permet de réconcilier le besoin naturel de protection et de diversification qu’expriment les investisseurs, sans pour autant renoncer à la sur-performance que les actions offrent sur le long terme. Une simple question d’équilibre donc.

Avec un rendement courant confortable, proche de 4%, les meilleurs fonds d’obligations convertibles sont en capacité de tirer leur épingle du jeu et d’atténuer le risque d’un retour de la volatilité que les bourses pourraient subir du fait de perspectives d’activité plus incertaines. Si en plus de cela (et il faut le souhaiter) l’offre de nouveaux titres venait répondre à la demande des investisseurs, un cercle vertueux pourrait s’enclencher et satisfaire l’ensemble des parties.