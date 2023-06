Guerre en Ukraine : cinq leçons à retenir pour les investisseurs

Le conflit incessant entre la Russie et l’Ukraine, qui engendre des centaines de morts par jour des deux côtés, a non seulement ébranlé notre vision de l’Europe et entraîné des conséquences économiques avec une inflation record liée à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières. Nos nerfs ont également été mis à rude épreuve sur les marchés financiers au cours des

, 12 derniers mois. Si vous regardez les marchés boursiers ces jours-ci, il semble que rien ne s’est passé. Mais les apparences sont trompeuses. Nous pouvons tirer de nombreuses leçons de cette crise.

1. Ce n’était pas le cygne noir...

, ..., mais le « Grough rhinocéros ». Car si, par exemple, les attentats du 11 septembre 2001 ou la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, n’étaient pas prévisibles − selon la définition du « cygne noir » de Nassim Nicholas Taleb, l’invasion de l’Ukraine par la Russie aurait pu être davantage être anticipée. Ce constat s’applique également au déclenchement de la pandémie du Covid-19, qui était

, également un rhinocéros rugueux. Dans son discours à la Conférence de Munich sur la sécurité en 2007, le président russe a qualifié l’expansion de l’OTAN vers l’Est de « facteur provocateur ». Depuis la conquête de la Crimée en 2014, tout le monde aurait pu déceler les intentions de Poutine. Vraisemblablement, nous ne voulions pas voir cette réalité en face en Allemagne compte tenu de notre

, dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. L’Allemagne a maintenant compris les limites de ce modèle. Quelles seraient pour nous investisseurs, les leçons à tirer ? Bien que nous soyons contraints par le temps, l’analyse des crises politiques doit être intégrée à nos activités quotidiennes sur les marchés.

2. La guerre a changé notre perspective

, La guerre en Ukraine a également bousculé un certain nombre de nos usages. Prenez l’industrie de l’armement, par exemple : « Nous ne pouvons plus sous-traiter la gestion de la sécurité aux États-Unis », a déclaré l’ancien ambassadeur Wolfgang Ischinger lors de notre conférence sur l’investissement en novembre dernier, ce qui signifie que l’Allemagne doit être en mesure de se

, défendre à l’avenir. En fait, les entreprises d’armement de notre pays deviennent socialement légitimes et investissables à nouveau, car elles sont garantes de notre sécurité et défense. Nous avons déjà vu à quelle vitesse les conditions-cadres pouvaient changer pendant la crise du coronavirus, au cours de laquelle les chaînes d’approvisionnement ont soudainement été interrompues, ce qui a provoqué des pénuries de produits de première nécessité. Dès lors, le « juste à temps » a rencontré ses limites et la réindustrialisation est de nouveau en vogue. Que faut-il retenir ? Les crises peuvent conduire à une réévaluation complète de nos modes de fonctionnement, notamment ceux des entreprises et des business model des industries auxquels les investisseurs doivent s’adapter.

3. Les pires scénarios n’ont pas eu lieu

L’année dernière, les craintes des conséquences économiques de la guerre étaient encore à leur apogée. Hausse de l’inflation, profonde récession, taux de chômage élevé − ce scénario n’a pas été écarté. Même au Forum économique mondial de Davos, on parlait encore de « poly-crises » avec de graves conséquences pour l’humanité. Certes, nous sommes aujourd’hui en récession (technique), à

, condition que notre économie se contracte à nouveau légèrement au cours de ce trimestre. Cependant, il s’agit davantage d’une « récession » que du ralentissement brutal redouté. L’inflation s’est également affaiblie dans la zone euro. En janvier, les prix à la consommation ont augmenté de 8,7 % en glissement annuel. En novembre, le taux d’inflation était encore de 10,1%. Ne vous méprenez

, pas, je ne souhaite en aucun cas minimiser les graves tensions économiques. Cependant, les dernières évolutions montrent que nous avons peint (à nouveau) en noir. Verdict pour les investisseurs : nos économies sont plus résilientes et les entreprises plus adaptables que nous ne le pensions, surtout en temps de crise.

4. La guerre a accéléré la transition énergétique

, Mot-clé « adaptabilité ». Êtes-vous également (agréablement) surpris de la rapidité avec laquelle de nombreuses entreprises ont diversifié leurs chaînes d’approvisionnement, modifié leur mix énergétique et ouvert de nouveaux marchés d’approvisionnement ? Naturellement, cela a été motivé par la forte hausse du coût de l’énergie, qui a incité les entreprises et les ménages à agir. Des dispositifs d’économie d’énergie ont été mis en place, en faveur d’autres sources d’énergie alternatives. La guerre a agi comme un catalyseur pour le Green Deal. Bien qu’il soit important et juste pour la Commission européenne de formuler des objectifs ambitieux en matière de protection climatique et de montrer ainsi la marche à suivre par les États membres de l’UE, la mise en application reste souvent lente. Mais quand il s’agit de votre propre portefeuille, c’est-à-dire, si la pression du législateur est réelle, la transformation souhaitée a tendance à s’accélérer. Qu’est-ce que cela nous apprend ? Des changements dans le comportement des décideurs économiques peuvent être provoqués (rapidement) lorsqu’il y a pénurie et que le mécanisme des prix fonctionne.

5. « S’en tenir au plan » ou sortir des marchés boursiers était prématuré

, Les investisseurs se souviendront probablement de 2022 comme d’une année particulièrement difficile. Sur le marché boursier allemand, par exemple, il y a eu trois fortes corrections, chacune suivie de forts mouvements à la hausse. En outre, les marchés obligataires ont complètement échoué en guise de correctif cette fois-ci. Un tel tour de montagnes russes ne peut pas absorber tous les budgets de risque et toutes les fluctuations. Néanmoins, les indices boursiers sont plus élevés qu’avant le déclenchement de la guerre, il y a un an seulement. Ceux qui ont vendu ou réduit leur part d’actions prématurément risquent d’être agacés aujourd’hui. C’est pourquoi la vieille sagesse éprouvée du marché boursier « Le temps sur le marché est meilleur que le timing du marché » perdure également en temps de crise. Les changements de stratégie à court terme dus aux chocs et aux émotions s’avèrent souvent être des erreurs sur le long terme. Il est préférable d’investir, à l’instar de Robert Wallace, qui est responsable de l’investissement des actifs de dotation à l’Université de Stanford et qui obtient d’excellents rendements. Sa devise : déterminer une répartition stratégique des actifs sur le long terme puis restituer régulièrement les actions une fois définies. Rééquilibrer est le mot magique ! Quelle est la meilleure façon de se préparer en tant qu’investisseur aux adversités à venir qu’elle soit noire ou simplement difficile ? Le meilleur remède pour traverser sereinement la crise reste une stratégie d’investissement à long terme et une large diversification des actifs. Il est également important de miser sur des entreprises résilientes lors de la sélection des titres. Si vous ne souhaitez pas opérer vous-même cette sélection, il est préférable de confier cela à un professionnel et d’investir dans un fonds géré activement. Si vous avez un budget de risque limité, vous devriez penser à intégrer des concepts de protection de la valeur ou des superpositions de risques dans votre stratégie d’investissement. Dans tous les cas, rester à l’écart du marché boursier n’est pas une alternative judicieuse avec des taux d’intérêt réels négatifs et une inflation élevée.

,