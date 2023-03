Le marché reste attentiste face au virage stratégique de Wendel

La magie n’a pas encore eu lieu. L’action Wendel accusait vendredi après-midi la deuxième plus forte baisse de l’indice SBF 120 (-4,6% à 94,5 euros), derrière Antin, au lendemain de la publication de ses résultats annuels, mais surtout de l’annonce d’un virage stratégique amorcé par son nouveau président Laurent Mignon. Dans un marché difficile, les investisseurs préfèrent jouer l’attentisme.

La stratégie dévoilée le 16 mars va pourtant dans le bon sens, selon les analystes d’Oddo BHF et de Degroof Petercam. La holding d’investissement a décidé de se lancer dans la gestion pour compte de tiers, comme l’ont fait avant elle Eurazeo ou GBL avec Sienna Investment Managers. Elle compte aussi donner un coup d’accélérateur à ses activités de compte propre, avec deux milliards d’euros d’investissements dans les deux ans, par le biais de tickets majoritaires de 300 à 600 millions d’euros en actifs privés aux Etats-Unis et en Europe.

Marché concurrentiel

Mais ce programme, alléchant sur le papier, ne se concrétisera pour l’actionnaire que dans la durée. «La création de valeur devrait entraîner une réduction de la décote sur actif net. Mais cela prendra du temps pour les acquisitions récentes comme Acams et CPI», soulignent les analystes de Degroof Petercam dans une note publiée le 17 mars.

«Le focus sur des participations majoritaires dans des actifs privés est le bon», poursuit le courtier. Ce dernier se montre plus circonspect face au virage de la gestion pour compte de tiers, que Wendel prend avec des années de retard sur ses concurrents cotés. «L’asset management est un concept attrayant, mais nous voyons avec GBL et Sienna que le faire grandir et le rendre profitable n’est pas facile», poursuit Degroof Petercam, qui se demande «s’il n’est pas trop tard pour entrer sur ce marché concurrentiel».

Un défi dont Laurent Mignon est bien conscient, puisque son ambition est de gérer plusieurs milliards d’euros et d’aboutir à un équilibre avec la gestion pour compte propre, au besoin en rachetant des équipes ou des structures spécialisées.