Visa et Mastercard prêts pour l’ère post-carte

Face à face ou côte à côte, Visa et Mastercard ont bâti des positions incontournables dans le monde du paiement par carte. Ils poursuivent d’ailleurs l’innovation pour faciliter les paiements dans divers cas d’usage : le sans contact qui devient une norme après avoir longtemps stagné, profitant d’une démocratisation grâce à l’usage pour les petits montants, ou encore l’open payment qui permet d’utiliser les transports urbains en achetant un billet directement sur un valideur avec sa carte bancaire, sans avoir à passer par un guichet pour acquérir un ticket avant de monter dans le bus ou le métro.

Autre innovation, la possibilité d’encaisser un paiement carte sur smartphone grâce aux nouveaux standards de sécurité qui ont permis le lancement de Soft PoS, des terminaux de paiement électronique, des smartphones ou des tablettes tournant sur Android. Pour les professionnels et commerçants, accepter les paiements par carte sur ces nouveaux TPE est ainsi plus aisé et nettement moins coûteux.

De plus, la tokenisation s’est énormément développée. Elle représente déjà plus d’un paiement sur trois, selon Visa. Elle permet de sécuriser la carte bancaire tout en la rendant plus accessible dans un portefeuille électronique, dans un appareil connecté ou chez un commerçant. C’est un élément fort de la dématérialisation de la carte et donc un accélérateur de son usage.

Stratégie multirails

Certes, la carte a encore de l’avenir. Mais Visa et Mastercard préparent l’après-carte depuis longtemps.

La nouvelle frontière est l’open banking. Après l’acquisition de Vocalink au Royaume-Uni en 2017, l’infrastructure technique de Faster Payments (virements en temps réel), Mastercard décide en 2019 de s’emparer du Danois Nets, spécialiste des services de paiement aux entreprises, puis d’Aiia, un autre acteur danois, en 2021, déployant ainsi une stratégie «multirails». «Pour certains usages comme les paiements de gros montants, la carte est moins adaptée. C’est afin d’être présent sur le marché du paiement de compte à compte que Mastercard a réalisé l’acquisition d’Aiia, explique Brice van de Walle, directeur général de Mastercard France. Et nous faisons face à deux enjeux désormais : celui de la standardisation et celui du modèle économique.» Effectivement, si le marché européen est en cours d’harmonisation sur les paiements open banking, il reste encore à standardiser davantage les interfaces des banques permettant l’accès aux comptes.

Quant à la rentabilité, elle reste à trouver mais Mastercard est engagé dans cette recherche et contribue au développement de services innovants qui pourraient être rémunérateurs. «L’open banking rend, par exemple, l’accès au crédit plus aisé, estime Brice van de Walle. Mastercard travaille avec les partenaires établissements de crédit et avec Aiia pour créer un module de calcul de risque, comme nous le faisons déjà aux Etats-Unis avec Finicity. La règlementation sur le BNPL va encore nous pousser dans ce sens pour vérifier la solvabilité des emprunteurs.» Pour Mastercard, l’open banking devient une porte d’entrée vers de nouveaux services autour du crédit pour les banques.

- L’Agefi

Pour Visa, l’open banking est également bien identifié comme zone de croissance à investir.

C’est pourquoi Visa a mis la main sur le Suédois Tink en 2021, après avoir essuyé le refus des autorités de la concurrence américaines sur l’acquisition de Plaid, un important acteur de l’open banking outre-Atlantique. Du point de vue de Visa, l’open banking pousse à nouer des partenariats pour construire un avenir interconnecté intégrant les banques, les fournisseurs de services, les données, les gouvernements, les acteurs de l’identité numérique, les plateformes sociales, etc… Le but : rendre le consommateur plus autonome dans ses transactions en ligne.

«L’acquisition de Tink a permis une extension naturelle du réseau de paiement ouvert de Visa qui a évolué de la connexion sécurisée entre acheteurs et vendeurs à la connexion entre développeurs, services financiers et commerçants, résume Romain Boisson, directeur général de Visa France. L’open banking offre aux consommateurs des moyens plus rapides, plus transparents et plus accessibles de suivre, dépenser, emprunter et investir leur argent. Il aide les entreprises à analyser leurs finances, à demander des prêts et à recevoir des paiements de leurs clients. Il permet aux banques d’offrir à leurs clients une vision holistique de leurs finances et d’améliorer leur bien-être financier. »

Les cryptos aussi

Finalement, peu importe le mode de paiement pourvu que les «schemes» restent les fournisseurs d’infrastructure. La question se pose aussi du côté des cryptoactifs. Mastercard estime qu’avec un réseau d’acceptation de 90 millions de commerçants et plus de 2,7 milliards de porteurs de cartes, il est en mesure de proposer une solution pour ceux qui veulent dépenser leurs cryptomonnaies dans le monde réel. D’où son accord avec Binance au Brésil et en Argentine. Le réseau travaille également sur une infrastructure blockchain sur laquelle pourraient circuler des monnaies fiat.

Quant à Visa, il a été assez rapide à lancer des cartes crypto en partenariat avec certaines places de marché comme Binance ou Coinbase, mais reste discret sur sa vision des cryptos pour l’avenir des paiements.