Trustpair lève 20 millions d’euros et se lance aux Etats-Unis

La fraude aux virements touche toutes les entreprises, et surtout les grandes. Selon le Baromètre Fraude 2022 d’Allianz Trade, 57% des entreprises ont déclaré avoir été victime d’une fraude avérée alors qu’elles n’étaient que 25% en 2019. Et le montant continue d’augmenter à 287 millions d’euros en 2021, d’après l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, contre 267 millions d’euros en 2020. Le besoin d’outils de sécurité est évident, et c’est ce qui fait le succès de Trustpair.

Cette start-up fondée en 2017 vient de lever 20 millions d’euros auprès de Tikehau, qui fait son entrée au capital de son capital, et de ses actionnaires historiques Breega et Axeleo Capital. Gilles Daguet, managing directeur à Tikehau Ace Capital, a été convaincu par «l’équipe, son dynamisme, son parcours mais aussi par le potentiel de Trustpair qui intervient sur un sujet encore très manuel, l’automatisation des processus est encore balbutiante dans la lutte contre la fraude. Trustpair permet ainsi de renforcer la confiance numérique entre client et fournisseur.»

Trustpair propose une plateforme de gestion des risques de tiers capable d’auditer la base des fournisseurs d’une entreprise et de détecter les mauvaises coordonnées bancaires, qui sont souvent à l’origine de fraudes au virement. «Notre technologie évalue le risque associé à chaque tiers et traite aussi les cas particuliers, autrement dit les virements qui ne respectent pas les processus habituels, explique Baptiste Collot, co-fondateur et directeur général de Trustpair. Notre rôle consiste à sécuriser la chaîne de paiement en utilisant les données de l’entreprise, ainsi que des données issues de bases privées ou publiques, qui alimentent nos modèles de risques et aident la prise de décision d’accepter ou non un paiement.»

L’entreprise revendique près de 200 grands clients comme Air Liquide, Dassault, Engie ou EDF et travaille en partenariat avec des banques comme la Société Générale, Natixis ou le Crédit Agricole CIB, mais aussi avec SAP qui distribue l’offre à ses clients. Cette levée de fonds sera consacrée à l’internationalisation qui passe par un renforcement de sa présence en Europe, et surtout par l’ouverture d’une filiale aux Etats-Unis où Baptiste Collot s’installera début 2023. Il pourra d’ailleurs compter sur l’équipe de Tikehau à New York, qui pourra faciliter les entrées en relation et contribuer à faire connaître Trustpair.