Swift signe un partenariat avec Wise pour faciliter les paiements internationaux

En une douzaine d’années, Wise a chamboulé le marché des transferts d’argent internationaux. En lançant Correspondant Services, la fintech propose aux banques traditionnelles de profiter de sa technologie. Il ne s’agit plus de réaliser une intégration de l’offre de Wise dans l’application mobile de la banque pour offrir aux clients finaux un service fluide et intégré. Cette fois, Wise met son réseau et sa technologie au service des banques elles-mêmes pour leurs paiements internationaux, sans les contraindre à développer une interface de connexion (API) à sa plateforme.

Wise au service des banques

Les banques peuvent accéder à Wise simplement via Swift : le partenariat signé entre les deux acteurs doit permettre aux établissements financiers partout dans le monde d’émettre et de recevoir leurs messages Swift comme habituellement, et de choisir Wise plutôt que leur réseau de banques correspondantes. « Inutile de changer leurs procédures, les banques peuvent nous envoyer un message, nous entrons en partenariat avec elles. Puis Wise exécute le paiement quasiment en temps réel, résume Julie Arnoux, responsable des partenariats de Wise en Europe et au Royaume-Uni. Nous utilisons Swift aussi mais remplaçons les banques correspondantes par notre propre réseau local, sans frais d’intermédiaires. C’est un énorme progrès pour les clients des banques qui auront accès à des paiements plus rapides et moins coûteux. »

Wise indique que 57% des paiements transfrontaliers sont effectués en moins de 20 secondes via son réseau, et 90% en moins d’une heure. Dans le cadre de ce partenariat, les banques pourront envoyer leurs paiements à Wise et continuer à utiliser les services de Swift comme GPI pour tracer les paiements internationauxou Payment Pre-validation pour vérifier les coordonnées bancaires du destinataire du transfert. Ainsi, les banques pourront suivre leurs transactions avec les informations fournies par la plateforme de Wise.

Avoir le choix du réseau

Cet accord devrait apporter progressivement un énorme volume de paiements à Wise, tandis que Swift se positionne en infrastructure de connectivité interbancaire offrant diverses possibilités pour transférer des actifs. « Il y aura davantage de moyens de déplacer de l’argent dans le monde, plus de réseaux et de nouvelles formes de valeurs, explique Thierry Chilosi, directeur de la stratégie de Swift. Les clients finaux voudront plus de choix et les institutions financières auront besoin de plus d’options pour envoyer et recevoir des paiements. »

C’est aussi dans ce but que Swift poursuit plusieurs expérimentations sur les transferts de valeurs intégrées sur des blockchains et sur des monnaies digitales de banques centrales, qui pourraient également faciliter les paiements internationaux. Swift réalise l’effort d’intégration pour préserver sa place de réseau mondial d’échanges interbancaires, quelles que soient leur forme ou les technologies utilisées, en préservant le confort et la sécurité des 11.500 établissements membres.