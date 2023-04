Stripe grandit vite et élargit son offre

Une personne sur dix dans le monde a utilisé Stripe pour payer en 2022. C’est ainsi que Stripe, le spécialiste des paiements en ligne faciles à intégrer, notamment pour les plus petites entreprises, a traité pour 817 milliards de dollars de paiement l’année dernière, soit une croissance de 26%, là où le e-commerce mondial n’a progressé que de 7%. Car la clientèle de Stripe dépasse désormais largement les petites entreprises qui souhaitent vendre en ligne. Actuellement, une centaine de clients réalise pour plus d’un milliard de dollars de transactions avec Stripe chaque année.

Industriels en transformation

Et cette croissance des volumes ne résulte pas seulement de l’arrivée de grands clients comme Amazon ou Zoom, dont l’activité est née grâce à internet, Stripe touche aussi des entreprises comme Toyota, BMW, MAN, Maersk ou encore des enseignes de grande consommation et, notamment, La Redoute en France. Ces dernières viennent chercher des plateformes de paiement permettant d’accepter des transactions dans divers pays, avec divers moyens de paiement et dans diverses monnaies, mais aussi parfois des services nécessaires à l’exploitation d’une marketplace, par exemple.

Le prestataire de paiement s’est également fait une place parmi les entreprises de l’intelligence artificielle, dont Open AI, l’éditeur de Chat GPT, auquel il fournit une brique de paiement pour commercialiser ses logiciels, ainsi qu’un module de gestion des abonnements, un système de paiement en un clic, une solution de calcul des taxes, une autre de lutte contre la fraude, etc...

Soumises à une activité intense, les sociétés de l’intelligence artificielle comme Anthropic, Runway, Cruise, Jasper et autres recourent facilement à des solutions sur étagères pour gagner des clients plus vite.

A lire aussi:

Start-up de 50 pays

Stripe poursuit aussi sa conquête des entreprises en création : leur nombre a crû de 19% en 2022, portant à environ mille entreprises qui se lancent chaque jour en utilisant ses solutions. Et même si les Etats-Unis demeurent le premier marché du prestataire de paiement, 55% des entreprises qui l’ont rejoint en 2022 sont implantées ailleurs dans le monde. Stripe est ainsi présent dans plus de 50 pays. Dont la France qui représente la troisième place la plus active sur la création d’entreprises, derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

L’offre s’étoffe pour répondre aux besoins de ses clients : «écouter simplement leurs suggestions constitue une stratégie produit étonnamment efficace », soulignent les frères Collinson, les fondateurs de Stripe, dans leur lettre aux utilisateurs publiée le 5 avril. C’est ainsi que 244 nouvelles fonctionnalités et 336 mises à jour de leurs API (interfaces de programmation) ont été livrées l’année dernière et les fondateurs encouragent leur communauté à leur transmettre ses souhaits sur Twitter ou sur une adresse e-mail dédiée.

A lire aussi:

Approche systématique

Quant à l’objectif métier, il reste d’améliorer l’accès aux paiements et de résoudre les causes à l’origine des 10% de transactions en ligne qui échouent. Après étude de milliers de parcours de paiement, les équipes de Stripe ont constaté que 95% des transactions comportaient au moins cinq erreurs, qui sont à l’origine de pertes de chiffre d’affaires pour les entreprises. C’est pourquoi la société a développé de nouveaux produits – Checkout et Payment Element – qui ont permis une augmentation moyenne de 7% de l’activité de ceux qui les ont adoptés.

L’Américain agit ainsi sur chaque maillon du processus de paiement, réduisant les frictions, améliorant la lutte contre la fraude, proposant un moyen de paiement alternatif en cas d'échec, connectant de nouveaux acteurs pour améliorer les taux d’autorisation et instaurant des mises à jour automatiques des données de cartes bancaires… Pas à pas, ces innovations contribuent à rendre les paiements plus fiables et réduisent les pertes de chiffre d’affaires.