Sowefund a trouvé son rythme de croisière dans le crowdequity

A l’heure où le financement participatif s’apprête à prendre une nouvelle dimension avec l’entrée en vigueur de l’agrément européen, Sowefund affiche sa belle santé. Cette plateforme de crowdequity lancée en 2014 pour financer des start-ups innovantes a pour particularité de s’adresser à la fois aux particuliers et aux institutionnels afin de faire bénéficier les premiers des meilleures opportunités offertes aux seconds. Et ce dans les mêmes conditions.

Le modèle semble validé : la plateforme, qui se rémunère par une commission de 6 à 10% sur les fonds levés puis en prélevant autour de 20% sur la plus-value au moment de la revente, a atteint le seuil de rentabilité après huit ans d’exercice. Et, surtout, elle voit son flux d’opérations s’accélérer. «Le financement participatif n’est pas le dernier recours de l’entreprise qui ne trouve pas de fonds, insiste Benjamin Wattinne, co-fondateur et directeur général de Sowefund. Nous l’observons au quotidien en travaillant avec des start-ups de secteurs et de stades de développement très différents. Ouvrir son capital à une communauté est devenu une ressource complémentaire aux circuits traditionnels. »

Deux fois plus de projets cette année

Depuis le début de l’année 2023, Sowefund a organisé le financement de 16 entreprises pour un montant de 8 millions d’euros, soit deux fois plus que sur la même période en 2022. Une réussite au vu de la tendance générale à la baisse des financements aux jeunes pousses. Et, depuis le début de son activité, elle a levé près de 81 millions d’euros en 103 opérations pour financer 86 entreprises. Sa communauté d’investisseurs particuliers atteint les 109.000 personnes. L’investissement est possible à partir de 100 euros et les investisseurs sont réunis au sein d’une holding pour faciliter la gestion.

Sowefund a proposé des projets très diversifiés touchant à l’innovation dans l’agriculture, la médecine, l’alimentation, l’assurance ou l’impact social et environnemental. Positionnée surtout sur les start-ups à ses débuts, la plateforme est parvenue à attirer des entreprises plus matures, soucieuses non seulement de se financer, mais aussi de se faire connaître, notamment pour leurs projets à impact.

Parmi les projets financés, Futura Gaïa, une agritech qui propose un système de culture verticale automatisée, a levé cette année 11 millions d’euros dont 4 millions auprès de Sowefund, ou encore Qotto, qui produit des kits de production d’énergie solaire et a levé 500.000 euros en financement participatif dans le cadre d’un tour de table de 8,5 millions d’euros.

Quelques sorties réussies

Mais Sowefund a aussi réussi trois sorties comme celle d’Axioma en début d’année. Cette agritech spécialisée dans les produits phytosanitaires biologiques qui avait mené trois opérations de financement avec Sowefund en 2017, 2020 et 2021, a levé 15 millions d’euros en série B auprès de plusieurs fonds d’investissement et permis aux investisseurs entrés au capital en 2017 de sortir en réalisant une plus-value de cinq fois leur mise, avant impôts et commissions. Les investisseurs qui ont soutenu ekWateur, fournisseur d’énergie alternatif, lors de deux collectes sur Sowefund, ont pu revendre leurs parts en 2022 avec une plus-value de 115%. Et la revente de Testamento, outil d’aide à la rédaction d’un testament, à trois assureurs en 2019 a permis de doubler l’investissement de départ.

Encore rares, ces ‘exits’ devraient se multiplier désormais, permettant à la plateforme de consolider ses revenus, tout en continuant d’attirer les porteurs de projets innovants.

