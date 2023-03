Signature Bank est dans le viseur des autorités pour ses activités cryptos

Les régulateurs américains sont-ils en croisade contre le secteur crypto? C’est en tout cas ce qu’a prétendu publiquement le démocrate Barney Frank, membre du conseil d’administration de Signature Bank, une des banques régionales américaines à avoir fait faillite la semaine dernière. «Dimanche, nous avions stabilisé la situation... Mais je crois que les régulateurs, en particulier ceux de l'État de New York, voulaient faire passer le message que les crypto-monnaies sont toxiques», a-t-il affirmé le 13 mars à The Block .



Enquête pour blanchiment d’argent

Le 12 mars, l’agence fédérale américaine de garantie des dépôts (FDIC) a pris le contrôle de Signature Bank afin de garantir les dépôts de la banque, comme Silicon Valley Bank. Ces deux banques comptaient parmi les acteurs les plus accueillants pour les entreprises crypto. Un vent de panique s’est installé au sein de la cryptosphère ce week-end après que Circle a confirmé avoir 3,3 milliards de ses réserves en cash pour garantir son stablecoin l’USDC chez SVB. Selon Barney Frank, Signature Bank a géré les crypto-monnaies «avec beaucoup de précautions». Pourtant Signature serait dans le viseur des autorités.

A lire aussi:

Selon Bloomberg , la banque est visée par une enquête du ministère de la Justice américain pour déterminer si elle a pris des mesures suffisantes pour détecter les risques de blanchiment d’argent auprès de ses clients. La Securities and Exchange Commission (SEC) a également été saisie de l’affaire. Il n’est pour l’heure pas prouvé que cette enquête a influencé la décision des autorités pour prendre le contrôle de la banque. Mais selon Reuters qui cite deux sources «proches du dossier», les autorités américaines imposeraient aux potentiels repreneurs de Signature Bank de couper les ponts avec le secteur crypto.



Une faillite bancaire «classique»

«Au contraire de Silvergate, les faillites de SVB et de Signature Bank sont des faillites bancaires traditionnelles qui n’ont pas été causés directement par leur activité crypto mais plutôt lié au secteur de la tech en général», explique à L’Agefi laurent Benoît, avocat à la Cour chez Linklaters. «La perte de confiance qui s’est traduite par une demande de retrait des dépôts massif des clients est plutôt liée à la hausse des taux très rapide de la Réserve fédérale américaine (Fed) et d’une mauvaise gestion de la banque», complète-t-il. Pour justifier la fermeture de la banque, les autorités de régulation ont déclaré ne plus avoir confiance dans sa direction, cette dernière ayant échoué à fournir des «données fiables et cohérentes».

A lire aussi:

Avant sa prise de contrôle par les autorités, Signature Bank disposait encore de 16,5 milliards de dollars de dépôts liés au secteur crypto. Des entreprises comme Coinbase, la plus grande plateforme d’échanges de cryptomonnaies américaine, y avait un solde de 240 millions de dollars ou encore Paxos, l’entreprise notamment émettrice du stablecoin de Binance, de 250 millions de dollars. Selon le Département des services financiers de New York (NYDFS), Signature Bank avait 110,36 milliards de dollars d’actifs sous gestion et 88,59 milliards de dollars de dépôts au 31 décembre.

Son système de paiement baptisé Signet permettait également des paiements rapides pour les acteurs cryptos et assurait la liquidité entre le monde traditionnel et celui de la blockchain.