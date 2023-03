Shine remporte un succès inattendu avec son service de dépôt d’espèces

Qui croit que le cash est mort ? C’est faux. Et Shine, la néobanque pour les pros rachetée par la Société Générale il y a deux ans, avait bien repéré que certains de ses clients avaient besoin de déposer les recettes en espèces en lieu sûr. Mais en l’absence d’agences, comment s’y prendre ? La solution est venue de Brinks Payment Services, l’établissement de paiement du transporteur de fonds américain. Grâce à une intégration simple, les clients de Shine qui souhaitent déposer de l’argent effectuent leur remise dans leur application bancaire qui génère un QR Code. Celui-ci est présenté dans l’un des 1.600 bureaux de tabac partenaires tandis que l’argent est remis en liquide et le compte du professionnel est crédité immédiatement. « Nous avons lancé ce service avec Brinks il y a six mois, indique Jean-Baptiste Sciandra, directeur marketing de Shine. Depuis, 1,5 million d’euros ont été déposés par 3.000 utilisateurs, des restaurateurs, des commerçants, des artisans, quelques professions libérales… » Le service est inclus dans les forfaits bancaires, la somme maximale qui peut être déposée – entre 500 et 3.000 euros - dépend du niveau du forfait choisi par le client. En moyenne, ceux qui l’utilisent déposent 500 euros par mois.

Digitaliser le cash

Pour Brinks, cette offre répond au besoin de digitaliser les espèces, c’est pourquoi l’offre repose sur une plateforme technologique ouverte et simple à intégrer dans une application bancaire. L’établissement de paiement étant régulé, les flux sont tracés, les buralistes partenaires sont formés, contrôlés par Brinks et agréés comme agents par l’ACPR. « Le service fonctionne très bien car les buralistes ont l’habitude de se diversifier, ils savent assurer la confidentialité des dépôts, conseillent des horaires de moindre affluence à leurs clients ou proposent des zones de discrétion », explique Stéphanie Courtois, directrice marketing, communication et RSE de Brinks. L’offre intéresse non seulement d’autres banques digitales, mais aussi des établissements traditionnels dont les agences sont parfois éloignées des zones commerciales où travaillent leurs clients. Brinks devrait étendre ce service aux organisations caritatives qui peuvent collecter d’importantes quantités d’espèces, et proposera bientôt le paiement de facture en liquide avec un leader de l’énergie. Non, le cash n’est pas mort.