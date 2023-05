Revolut veut se faire aussi grosse que les banques traditionnelles

Grandir très vite. Voilà l’objectif de Revolut pour la France, l’Europe et même le monde. La néobanque a de grandes ambitions et pas mal d’atouts pour les réaliser. Les résultats 2022, encore en cours d’audit, donnent un PNB de 850 millions de livres (977 millions d’euros), soit 30% de hausse sur 2021. C’est cette année-là que Revolut a dégagé pour la première fois un bénéfice net de 26 millions de livres (29,9 millions d’euros) après de longs mois de travaux pour résoudre des difficultés techniques, repoussant la publication des chiffres 2021 à début 2023.

Ces désagréments surmontés, Revolut veut maintenant devenir la première banque sur tous les marchés européens en nombre de clients, étendre sa présence à de nouveaux marchés et devenir la banque principale de ses clients. En clair, «nous ne regardons plus les autres néobanques comme nos principaux concurrents, nous voulons maintenant être les concurrents des banques traditionnelles», a expliqué, lors d’un point presse, Antoine Le Nel, global VP growth et membre du comité exécutif de Revolut.

40 millions de clients

Avec 28 millions de clients en Europe, son marché «coeur», et un rythme d’acquisition de 1 à 1,5 million de clients par mois, Revolut se voit déjà à 40 millions de clients en fin d’année et se fixe le cap des 100 millions pour 2025. Le tout «en générant une croissance profitable rigoureusement pilotée de façon à amortir les frais d’acquisition clients en douze à dix-huit mois maximum», selon Antoine Le Nel. La néobanque recherche désormais la rentabilité en priorité. Ce qui ne l’empêche pas de se lancer au Brésil, depuis quelques jours, et bientôt en Nouvelle Zélande, puis en Inde d’ici à la fin de l’année.

En France, «Revolut doit passer d’un profil de néobanque à celui d’une banque en ligne», indique le dirigeant, précisant que l’Hexagone constitue son deuxième marché en termes de croissance et son cinquième marché en nombre de clients acquis. Au 9 mai, ils étaient 2,377 millions et environ 100.000 nouveaux clients arrivent chaque mois. «L’objectif est de devenir la première banque en France d’ici deux à trois ans avec 15 millions de clients», avance Antoine Le Nel, excluant l’éventuel rachat d’Orange Bank qui cherche un repreneur.

Pour cela, les clients français basculeront prochainement vers un IBAN français, ce qui devrait faciliter bon nombre d’opérations rendues impossibles en raison de la discrimination à l’IBAN qui perdure en Europe. Et surtout, la gamme va s’étoffer.

Crédit conso

Outre le compte joint lancé en 2023, Revolut proposera dès le 30 mai son offre de crédit à la consommation reposant sur l’open banking (connexion du compte bancaire de l’emprunteur pour vérifier ses informations et sa solvabilité) mis sur pied avec Algoan et Synapse, deux fintechs françaises. L’emprunt pourra aller de 1.000 à 50.000 euros sur une durée de 3 à 84 mois et pour un taux de 3,9% à 21,12%.

Côté placements, une gamme d’ETF est lancée à partir du 11 mai : une centaine d’ETF USA est accessible et les ETF Europe arriveront progressivement. Les actions de l’Union Européenne seront disponibles à partir de l’été. Ces produits seront accessibles à partir de 1 euro et au même tarif que l’offre Actions déjà en ligne.

Enfin Revolut Ultra, un nouvel abonnement très haut de gamme positionné sur le même créneau qu’Amex Platinum, sera proposé avant l’été. De même qu’Expériences, un service de réservation de vacances et de loisirs intégrant le cashback.

Banque principale

Revolut cherche à maintenir la rentabilité acquise assez rapidement puisqu’elle n’a été lancée qu’en 2015 mais le foisonnement des nouvelles offres, nécessitant d’importants développements et donc des ressources humaines beaucoup plus nombreuses pourrait peser sur les résultats à venir.

Le nombre de salariés pour la France est ainsi passé de 3 à 200 en trois ans, sur un total de 7.000 collaborateurs. La stratégie affichée d’une seule plateforme et d’une gamme identique pour tous les pays lui a permis de croître sur un large périmètre (35 pays) mais pour devenir la banque principale de ses clients et ainsi augmenter la valeur dégagée par client, Revolut devrait adapter son offre aux usages locaux. Ce qui alourdit les coûts sans forcément rapporter beaucoup, comme le Livret A, par exemple. L’ambition est là, sa réalisation dépendra de la qualité du pilotage.