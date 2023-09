Purse lance sa plateforme d’orchestration des paiements

Les marchands réalisent désormais presque 20% de leur chiffre d’affaires en ligne. Ils sont d’autant plus sensibles au bon déroulement des transactions sur le web, et à l’acceptation de moyens de paiement variés qui amènent de nouveaux clients. C’est pour leur faciliter la vie que le groupe Auchan a décidé en 2021 de financer une start-up fondée par quelques experts du paiement, baptisée UpStream Pay. Deux ans plus tard, celle-ci change de nom et lance sa plateforme d’orchestration de paiements.

85 modes de paiement disponibles

Désormais appelée Purse, la fintech présente une solution comprenant cinq modules. Le premier est un catalogue de 85 prestataires de paiement, incluant les PSP comme Adyen, Stripe, Paypal ainsi qu’un grand nombre de moyens de paiement acceptés en France et dans les pays limitrophes. Parmi eux, les cartes cadeau, les titres restaurant, les wallets Paypal, ApplePay, GooglePay, les prestataires de paiement fractionné comme Floa, Oney, Alma, Scalapay, Pledg, ainsi que les dispositifs de virement open banking Fintecture et Bridge. La promesse de Purse est d’intégrer un nouveau mode de paiement en 25 jours maximum.

Deuxième module : une page de paiement intelligente qui s’adapte au parcours d’achat et aux couleurs du commerçant, et qui permet de régler un même panier avec plusieurs moyens de paiement.

Le troisième module est une brique technologique d’orchestration, qui suit le bon déroulement les transactions, capte les données et les transmet de façon à augmenter le plus possible le taux d’acceptation, en proposant le cas échéant, un nouvel essai de paiement (retry) ou une autre méthode de paiement.

Le quatrième module est celui de la réconciliation comptable et le cinquième est le tableau de bord permettant de piloter l’ensemble des services.

Taux d’acceptation à 94%

«Toute notre philosophie est intégrée dans ces briques techniques vouées à retirer tous les obstacles à l’aboutissement des transactions, explique Rami Salem, directeur général de Purse. Notre objectif est de maximiser le taux d’acceptation en résolvant tous les soucis techniques ou les mauvaises interprétations des données qui font échouer environ 15% des transactions. Nous travaillons aussi étroitement avec les fournisseurs de paiement, nous avons par exemple fait certifier notre module par Paypal. De cette façon, nous pouvons atteindre assez rapidement le taux de 94% des paiements acceptés.» Parmi ses clients, la jeune pousse compte Auchan, bien sûr, ainsi que Decathlon et Chullanka (matériel de randonnée) ou Des Marques & Vous (habillement). Purse cible non seulement le commerce en ligne, mais aussi les magasins. Car l'équipe prépare aussi le lancement du Soft POS : la possibilité d’encaisser les paiements en magasin sur des terminaux Android (smartphones ou tablettes) grâce au sans contact. Les premiers déploiements seront effectifs début 2024.

Purse est financé à hauteur de 20 millions d’euros par Auchan, ce qui lui permet d’avoir une ambition européenne. Déjà présente en Belgique, l’entreprise sera en Italie, en Espagne et au Portugal d’ici à la fin 2023.