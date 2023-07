Pixpay lance une nouvelle offre pour les ados

L’argent et les adolescents, c’est une histoire à construire. Pixpay veut y contribuer activement : la néobanque pour les 12-17 ans, lancée en 2020 avec une offre à 2,99 euros par mois, propose depuis quelques semaines le programme Smart à 5,99 euros mensuels. Pour deux fois le tarif de départ, les jeunes utilisateurs auront droit à une «brique sécurité» comprenant une assurance contre la casse de leur écran de smartphone, une assurance contre le cyberharcèlement (avec le néoassureur Moonshot) et une carte virtuelle disponible directement dans l’application qui leur permet de payer avant même de recevoir leur carte plastique (dont l’émission prend quelques jours) et de régler leurs achats sur internet.

A cela s’ajoute la «brique plaisir» composée d’une centaine de visuels thématiques à choisir pour leur carte bancaire, notamment en lien avec la franchise Spiderman, ainsi que des images à personnaliser (couleur de fond, motifs, pastille...). Un module de customisation a également été intégré à l’application bancaire.

Enfin, les fonctionnalités pédagogiques ont été renforcées : «les cagnottes, les méthodes d’épargne et le taux d’intérêt pédagogique, présents jusqu’ici dans l’abonnement Light, ont été refondus et seront désormais accessibles aux nouveaux utilisateurs avec l’abonnement Smart, explique Caroline Ménager, co-fondatrice et directrice générale de Pixpay. De même, l’analyse des dépenses a été complétée et permet de gérer le budget des ados plus finement.» Par exemple, l’application fournit une information sur l’impact carbone des dépenses de l’adolescent ainsi qu’une sélection de marques plus écologiques. La fonctionnalité d’épargne par projet est désormais accessible seulement dans le programme Smart (pour les nouveaux clients).

Augmenter le revenu par utilisateur

«Beaucoup de clients passent naturellement sur Smart, note Caroline Ménager, bien plus que ce que nous avions prévu. Nous en concluons que le prix n’est pas un obstacle et que la valeur perçue de l’application est bonne, que ce soit les fonctionnalités pédagogiques, la brique sécuritaire ou les multiples designs de cartes.» Ce passage à une offre premium devrait permettre à Pixpay d’augmenter sensiblement le revenu moyen par utilisateur, «cela sécurise l’atteinte d’une croissance rentable et pousse notre développement en France, en Espagne et en Italie, note la dirigeante. Cela montre aussi qu’il est possible de créer une fintech qui génère des revenus, sans compter uniquement sur l’interchange et sur le cashback.»

Leader en France du «teen banking», Pixpay a levé 8 millions d’euros en 2020, avant d’être rachetée en 2022 par son homologue britannique Go Henry, qui détient 10% du marché des services bancaires pour enfants et adolescents Outre-Manche. Puis l’ensemble a été acquis en avril dernier par Acorns, une application américaine d’épargne et d’investissement pour adultes (6 millions d’utilisateurs), dont le point commun est l’approche pédagogique de l’argent. Si jusqu’ici l’intégration reste assez légère, les travaux communs des équipes produits permettent d’échanger les bonnes idées. C’est aussi grâce à la taille du nouveau groupe qu’il a été possible de négocier avec la franchise Spiderman.