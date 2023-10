PERmute, la plateforme de transfert des PER qui veut fédérer tous les assureurs-vie

Quatre ans après la loi Pacte, le PER est un réel succès avec 7 millions de contrats souscrits pour un montant total de 70 milliards d’euros. Mais cette loi n’a pas seulement instauré le Plan d’Epargne Retraite, elle a aussi fixé des délais de transfert précis pour ceux qui souhaitent changer de compagnie d’assurance ou réunir leurs anciens contrats retraite dans un nouveau PER. Deux mois maximum pour transférer un PER d’une compagnie à l’autre et quatre mois pour transférer d’autres produits retraite comme les PERP, les contrats Madelin, les contrats article 83 vers un nouveau PER, et trois mois pour les Perco. Mais comment supprimer les allers-retours administratifs entre assureurs-vie qui n’ont ni les mêmes exigences, ni les mêmes intérêts ?

C’est ce que propose PERmute, une plateforme fondée par Pierre-Laurent Fleury, l’ancien président de Manymore, logiciel dédié aux conseillers en gestion de patrimoine cédé il y a quelques mois à Harvest, et Arthur Fleury, ancien consultant en stratégie pour les assureurs, mais aussi son fils. «Nous avons conçu une plateforme SaaS qui normalise et sécurise la procédure de transfert des contrats entre assureurs-vie, expliquent les fondateurs. Nous avons travaillé avec Cardif France, Swiss Life et Spirica afin de développer une interface adaptée aux utilisateurs, c’est-à-dire les opérateurs des services de gestion des compagnies.»

Echanges normalisés et sécurisés

La procédure normalisée comporte trois étapes : première étape, la compagnie entrante (celle choisie par le client pour accueillir son ancien contrat) transmet à la compagnie sortante (celle qui héberge l’ancien contrat) une demande de transfert avec les données sur l’assuré, son contrat et divers documents indispensables. Deuxième étape, la compagnie sortante renvoie une notification de la valeur du contrat à transférer, après avoir validé les documents. Troisième étape : la compagnie sortante réalise le virement et transfère les informations financières et fiscales afin que la compagnie entrante puisse réinvestir les fonds.

Pour l’heure, PERmute est en cours de contractualisation avec les quatre assureurs partenaires et prévoit de fédérer largement les assureurs autour de son offre. «Tout le monde y gagne, soulignent Pierre-Laurent Fleury et Arthur Fleury. La plateforme remplace quatre à huit échanges entre les compagnies, avec une procédure normalisée et des coûts de gestion réduits. » Surtout, l’outil devrait permettre aux gestionnaires de travailler plus rapidement et d’offrir un service de meilleure qualité. PERmute se positionne comme une plateforme de place, elle sera rémunérée au transfert par la compagnie entrante, le service est gratuit pour la compagnie sortante. Ses fondateurs ont bon espoir de monter en charge à un rythme soutenu d’ici à quelques semaines : sur 10 millions de contrats en stock, 180.000 font l’objet d’un transfert chaque année.