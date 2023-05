PennyPet, une alternative astucieuse à l’assurance chiens-chats

Pourquoi l’assurance chien-chat ne convainc-t-elle que 8% des propriétaires d’animaux ? Parce qu’elle ne répond pas à leurs besoins. Le rapport tarif/service est souvent perçu comme défavorable en raison des nombreuses exclusions et, pour la moitié des propriétaires, le besoin d’une telle assurance émerge lorsque leur animal est déjà malade et qu’il n’existe plus aucun aléa.

Ce constat a mené trois entrepreneurs à aborder le sujet sous un autre angle, celui de l’épargne et du pouvoir d’achat. Simon Garito, Jacques Oloa et Thomas Nares, à la tête du cabinet de courtage Injoye installé à Biarritz, viennent ainsi de lancer PennyPet : un compte de paiement et une carte Mastercard, accompagnés de services pour ceux qui aiment les animaux. Quelques centaines de personnes se sont déjà inscrites pour ouvrir un compte et une vingtaine d’ambassadrices, qui ont pu tester l’offre en avant-première, activent leur communauté pour faire connaître PennyPet. Un mode d’acquisition peu coûteux et plutôt efficace, selon Simon Garito, directeur général de la fintech.

A lire aussi:

Cashback et arrondi

Pour 9 euros par mois, l’utilisateur bénéficie de cashback de 5 à 15% sur les achats réalisés auprès des marques partenaires, comme Feelloo, Bandit, Pawell, etc… qui proposent des accessoires, de la nourriture ou des services pour les animaux. De plus, pour chaque paiement avec la carte Mastercard, PennyPet reverse 0,10% du montant à un fonds de solidarité servant à financer des associations et refuges œuvrant pour le bien-être animal. Et pour épargner, afin de prendre soin de son animal mais pas seulement, l’utilisateur peut créer des sous-comptes ou « Pockets » alimentés par l’arrondi à l’euro supérieur de ses dépenses.

Dès cet été, une assurance accident sera également proposée : «l’assurance accident est une offre inédite et exclusive qui correspond à un événement rare mais très coûteux, souligne Simon Garito. Ainsi, en combinant l’assurance accident et le dispositif d’épargne, PennyPet offre aux propriétaires d’animaux la meilleure alternative à l’assurance santé animale.» Ce qui n’empêche pas l’équipe de travailler aussi sur «un produit santé exclusif qui sera différent de ce qui existe actuellement.»

A lire aussi:

Levée en cours

Pour construire cette offre, les co-fondateurs ont utilisé leur statut de courtier en assurance inscrit à l’Orias, et obtenu un statut de mandataire en opérations de banque et en services de paiement auprès de Swan, société française de banking-as-a-service. Un partenariat fondamental pour bâtir l’offre, ouvrir des comptes et émettre les cartes rapidement tout en maîtrisant les coûts d’infrastructure. En outre, PennyPet espère bien tirer des synergies de cette collaboration et tisser des relations avec les investisseurs et les clients de Swan. Une levée de fonds de 500.000 euros devrait être bouclée durant l’été.