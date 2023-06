Paylib se prépare à migrer vers la plateforme EPI

Cette fois, European Payments Initiative est bien parti. La plateforme de paiement européenne a racheté le néerlandais iDeal et le belge Payconiq, qui serviront de références techniques pour le paiement en e-commerce par virement de compte à compte et pour le paiement mobile par QR code, et qui constitueront aussi une base d’utilisateurs significative. Si Paylib ne fait pas partie de cette opération capitalistique, il est prévu que le portefeuille électronique interbancaire français apporte également ses utilisateurs et son expertise sur le paiement entre particuliers (P2P). Et comme c’est aussi le premier usage que lancera EPI, les travaux de raccordement ont déjà commencé, même si le développement de la plateforme d’EPI en est encore à ses débuts.

L’objectif est bien de faire migrer les différents systèmes d’iDeal, de Payconiq et de Paylib vers la nouvelle plateforme commune. La bascule des utilisateurs de Paylib vers EPI devrait s’opérer progressivement, banque par banque et selon un processus fluide, évitant une nouvelle procédure d’enregistrement (KYC).

10 millions d’utilisateurs

Toutefois, rien ne presse et chaque mode de paiement continue de se développer sur son marché. Ainsi, pour Paylib entre amis, «le nombre d’inscrits dépasse les 30 millions, les utilisateurs sont plus de 10 millions et sur un an, ce sont plus de deux milliards d’euros qui ont été échangés à travers ce service, essentiellement pour des petits montants entre particuliers, estime Vincent Duval, directeur général de Paylib. On observe aussi le développement de l’usage du paiement de particuliers à professionnels, typiquement pour des services à la personne ou pour de petits commerçants. Cet usage est encore embryonnaire.» Le paiement en e-commerce, qui avait été le premier usage lancé en 2014, a été arrêté à l’été 2022.

Le paiement en magasin n’est accessible qu’aux utilisateurs de smartphones fonctionnant sous Android, tant qu’Apple refuse l’accès d’autres fournisseurs de paiement à l’antenne NFC de ses téléphones. «La base d’utilisateurs est moindre par rapport au P2P, mais le niveau d’utilisation est comparable, selon le directeur de Paylib. L’usage devrait augmenter naturellement quand il sera possible d'étendre le service sous iOS, quand le Digital Markets Act, qui oblige les grandes plateformes à s’ouvrir à la concurrence, entrera en vigueur», soit au mieux début 2024.

En outre, Paylib peut être utilisé au sein de l’application bancaire de l’utilisateur, ou bien dans une application spécifique, ce qui représente 25 à 30% des usages. « Nous sommes leaders des applications de paiement entre particuliers en nombre de téléchargements depuis environ six mois, alors que nous avons démarré après les autres », estime Vincent Duval. C’est pourquoi Paylib continue d’investir pour faire face à sa croissance tout en préparant une migration la plus invisible possible pour les utilisateurs.