Openeat séduit les TPE avec son titre restaurant sans carte ni ticket

Comment ne pas y avoir pensé plus tôt ! Openeat n’est pas juste un nouvel émetteur de titres restaurant, c’est une plateforme de dématérialisation qui n’émet aucun moyen de paiement. Cette fintech rembourse directement les dépenses des salariés pour leurs repas en fonction des droits octroyés par leur entreprise. Aucun ticket papier, aucune carte, le salarié paye ses dépenses avec son propre moyen de paiement. Il a le choix entre prendre en photo son ticket de caisse dans l’application Openeat et connecter ses comptes dans cette même application. Dans le premier cas, les données du ticket de caisse sont analysées et le remboursement de la part employeur des dépenses de restauration ou de nourriture est déclenché automatiquement. Dans le second cas, l’application identifie ces mêmes dépenses à partir des données du compte du salarié et réalise le même remboursement, toujours selon les droits du salarié et les règles en vigueur encadrant les titres restaurant (25 euros par jour maximum, à l’exclusion des dimanche et jours fériés, restaurants et points de vente affiliés à la Commission nationale du titre restaurant).

Forfait mobilité

Lancé il y a deux ans, la solution a convaincu 150 clients, surtout des TPE, mais aussi des collectivités locales qui souhaitent aussi utiliser la solution pour distribuer des aides alimentaires ou flécher les dépenses vers des commerçants locaux, par exemple, à l’instar de la mairie de Saint-Brieuc qui a souhaité faire bénéficier ses agents d’un coup de pouce anti-inflation à dépenser chez des commerçants privilégiant le bio et les circuits courts. «Nous sommes également sollicités par des entreprises pour mettre en place le forfait mobilité durable, indique Catherine Coupet, cofondatrice et directrice générale d’Openeat. Nous allons donc le lancer plus vite que prévu. Il suffit de repérer la dépense sur le ticket ou la facture.»

Faible commission

La plateforme technologique gère les droits et donne les ordres de remboursement en temps réel. «Nous ne prenons pas les commerçants en otage puisqu’ils sont payés directement par l’utilisateur, explique Catherine Coupet. Ils n’ont pas à adresser les titres à la centrale de remboursement, ni à verser des commissions élevées. Au contraire, nous demandons aux commerçants partenaires une commission de 1,5%, ce seulement à partir d’un minimum de chiffre d’affaires apporté.» Une contribution raisonnable et plutôt bien acceptée par les commerçants, d’après la dirigeante. Côté salariés et employeurs, l’argent des titres restaurant n’est plus prélevé au début de chaque mois mais au fur et à mesure des dépenses. Openeat évite ainsi d’immobiliser ces sommes alors que beaucoup d’argent s’est accumulé sur les cartes restaurant durant la crise sanitaire.

Quant à la dimension open banking, elle entre dans les moeurs : «A la mise en place, 40% des salariés choisissent de connecter leurs comptes et 60% préfèrent envoyer la photo du ticket, expose Catherine Coupet. Mais au bout d’un mois ou deux, ‘notre version open banking est utilisée par 55% des salariés.» Et cela pourrait encore augmenter. Tout comme l’activité d’Openeat qui prévoit d’ailleurs de lever des fonds pour accélérer son développement, en particulier auprès des PME et des entreprises plus grandes.