Numeral s’allie avec Tuum pour toucher de nouvelles fintechs

Le modèle de Numeral est assez singulier. En signant un partenariat avec Tuum, un éditeur estonien de core banking system de nouvelle génération, également présent au Royaume-Uni, Numeral devient la brique de paiement unique pour les clients de Tuum. Cet accord de distribution indirecte est bien en phase avec l’offre et la cible de Numeral. Cette entreprise fondée en 2021 par le start-up studio Logic Founders, devenu Hexa, a créé une plateforme technologique permettant aux fintechs de se raccorder facilement aux divers réseaux de paiement via des banques partenaires. Autrement dit, une jeune pousse qui souhaite offrir du paiement à ses clients peut se connecter simplement, via une seule API, à Numeral qui lui donne accès aux systèmes de paiement Sepa (virement, virement instantané, prélèvement) pour l’Europe continentale, Bacs et Faster Payments au Royaume-Uni, aux réseaux locaux des pays nordiques et bientôt à Swift.

En plus de cette connectivité, Numeral fournit une couche d’automatisation des paiements qui gère l’envoi, la réception, la réconciliation, la validation des paiements, l’émission des mandats, les IBAN et les IBAN virtuels. Elle est connectée à une douzaine de banques dont BNP Paribas, Société Générale, BPCE et Crédit Mutuel Arkea en France, mais aussi ABN Amro et Rabobank aux Pays-Bas ou HSBC et Barclays au Royaume-Uni. Le nombre de ces partenaires devrait monter à une quinzaine d’ici à la fin 2023 et aller jusqu’à vingt ou trente établissements en 2024.

Brique de paiement sur étagère

Parmi ses clients, une dizaine environ, Numeral compte Spendesk, Swile, Alma, Defacto mais aussi Deblock, un portefeuille crypto. Et même des filiales de banques comme Floa (BNP Paribas) et Xpollens (BPCE) qu’il connecte aussi à leur propre maison mère. Grâce à un processus d’industrialisation maîtrisé, Numeral permet à ces fintechs de se raccorder en une à quatre semaines. Le partenariat qui vient d'être signé avec Tuum devrait accélérer l’acquisition de nouveaux clients.

Tuum, qui se nommait Modularbank jusqu’en 2021, est né en 2019 et s’est allié avec d’autres sociétés comme Marqeta, pour fournir à ses clients l’émission de cartes bancaires, ou Qualco pour le crédit. Il construit ainsi une offre complète permettant de fabriquer une banque brique par brique. Une quinzaine de clients l’utilisent actuellement. « Tuum propose une approche modulaire alignée avec la nôtre, explique Edouard Mandon, co-fondateur et directeur général de Numeral. Tuum permet aux fintechs de se lancer en choisissant les modules dont elles ont besoin et d’ajouter les briques métier qu’elles souhaitent, comme Numeral pour les paiements. Nous envisageons d’ailleurs d’autres partenariats avec des fournisseurs de core banking systems. » Des discussions sont en cours. Enfin, grâce à ce partenariat, Numeral espère toucher de nouveaux clients dans toute l’Europe et les pays environnants.

