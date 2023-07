N26 mise sur l’IBAN français pour repartir à la conquête des clients

N26 est jeune, elle n’a que six ans. C’est peut-être ce qui explique sa découverte tardive de la fragmentation du marché européen de la banque. En lançant l’IBAN français, la néobanque cherche à résoudre une friction assez généralisée en France, la discrimination à l’IBAN qui empêche certains de faire verser leur salaire sur leur compte N26, ou de payer leurs factures du quotidien par prélèvement, voire de recevoir leurs aides sociales ou encore d’accéder facilement aux services de mobilité bancaire. «L’absence d’un IBAN français est la raison numéro 1 mise en avant par les prospects de ne pas ouvrir un compte chez N26», résume Jérémie Rosselli, directeur général de N26 France et Benelux.

Ce frein-là sera donc levé dans les jours prochains, comme il l’a déjà été en Espagne en 2019 et en Italie en 2020. Cela devrait marquer la reprise de la conquête en France où le nombre de clients plafonne à 2,5 millions depuis que N26 a été sommé par la Bafin, le régulateur allemand, de résoudre ses problèmes de conformité en lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), et de réduire les entrées en relation à 50.000 par mois. Comme cette limite pourrait être levée d’ici à la fin de l’année, selon Jérémie Rosselli, il est temps de préparer la relance. Et de réaffirmer ses ambitions : atteindre les 5 millions de clients en 2025, devenir la première banque digitale en France et un sérieux concurrent pour les banques traditionnelles.

Un long travail

Pour offrir des IBAN français, le travail a démarré il y a de nombreux mois déjà. La demande de création d’une succursale en France a été déposée auprès de la Bafin, qui l’a transmise à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui a adressé à N26 France une épaisse lettre de bienvenue contenant la règlementation locale à respecter. «Nous avons changé tous nos processus internes pour nous mettre en conformité avec les spécificités françaises, souligne Jérémie Rosselli. D’importantes ressources ont été allouées à ce projet, c’est un pari stratégique pour N26.» Plusieurs spécialistes de la LCB-FT ont été recrutés, ainsi que des professionnels aguerris aux processus bancaires à la française, sans oublier la formation à ces méthodes des équipes de N26 travaillant pour la France, environ 200 personnes à Berlin pour l’essentiel, la succursale française ayant une vingtaine de salariés.

La supervision est désormais partagée entre la Bafin et l’ACPR : le régulateur allemand reste en charge des aspects prudentiels et de ceux liés à la garantie des dépôts, l’autorité française contrôle désormais l’application des règles de protection de la clientèle, de la LCB-FT et des processus spécifiques, comme la mobilité bancaire qui fait l’objet d’un traitement automatisé en France ou le respect d’un solde insaisissable, ce qui n’existe pas ailleurs en Europe.

Course aux dépôts

Grâce à cet effort, N26 espère non seulement attirer davantage de clients, mais aussi beaucoup plus de dépôts à travers la domiciliation des salaires. En Allemagne, par exemple, les dépôts des clients représentent trois fois ceux des clients français. En Espagne et en Italie, ils sont également plus importants alors que les salaires sont plus modestes. Et pour stimuler le flux des dépôts, N26 lancera avant la fin de l’année un compte rémunéré à un taux qui reste à définir. D’autres produits devraient arriver également en 2023 comme le découvert, l’investissement en cryptoactifs et dans d’autres produits, ainsi que de nouvelles fonctionnalités facilitant la gestion du quotidien.

Pour Jérémie Rosselli, «N26 est rentable en France depuis 2020, le lancement de l’IBAN français et de nouveaux produits à forte marge permettra d’augmenter les revenus par clients et la profitabilité, car notre structure de coûts changera très peu.» Quant aux clients français ayant un IBAN allemand, ils pourront décider d’ici quelques jours de passer à un IBAN français. L’objectif étant d’avoir fait migrer tout le monde avant le 31 décembre 2023.

N26 en chiffres :

- 8 millions de clients

- 24 pays, 8 bureaux

- 1.700 employés

- 1,8 milliard de dollars levés

- Valorisation : 9 milliards de dollars (2021)