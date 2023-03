Microstrategy accentue son exposition au Bitcoin

MicroStrategy a officiellement annoncé l’acquisition de 6.455 bitcoins (BTC) supplémentaires ce 27 mars en relayant un formulaire envoyé à la Securities and Exchanges Commission (SEC), le gendarme boursier américain. Selon le document, ces BTC ont été achetés le 23 mars pour 150 millions de dollars au prix de 23.238 dollars l’unité.

L’entreprise éditrice de logiciels informatiques cotée en Bourse est désormais propriétaire de 138.955 BTC acquis pour un total de 4,1 milliards de dollars à un prix moyen de 29.817 par unité. Elle est plus que jamais l’entreprise détenant le plus de bitcoins en propre, devant Galaxy Digital Holding avec 40.000 BTC et Voyager Digital avec 12.260 BTC.

Depuis un peu plus de deux semaines, le cours de la reine des cryptomonnaies connaît une nette remontée en gagnant près de 20% avec un cours à un peu plus de 27.000 dollars l’unité selon Coinmarketcap.



Remboursement anticipé de son prêt à Silvergate

Dans le document transmis à la SEC, MicroStrategy précise également avoir remboursé par anticipation son prêt contracté auprès de la banque Silvergate, un des plus importants dépositaires de l’écosystème crypto avant l’annonce de sa liquidation volontaire le 8 mars.

Le prêt avait été conclu le 23 mars 2022 pour un total de 205 millions de dollars pour lequel MicroStrategy avait mis en garanti 34.619 de ses bitcoins. Cette enveloppe devait servir à acquérir davantage de BTC.

Au moment du remboursement du prêt, le taux variable était de 8,27% explique l’entreprise qui a déboursé 161 millions de dollars pour solder sa position. A la clé, une décote d’environ 22%. «Dès réception par Silvergate du montant du remboursement, le contrat de crédit a été résilié et Silvergate a renoncé à sa sûreté sur tous les actifs de MacroStrategy garantissant le prêt, y compris les bitcoins qui servaient de garantie», est-il écrit dans le document présenté à la SEC.

Les achats de BTC de la part de Microstrategy ont commencé à partir d’août 2020, largement impulsé par l’un des co-fondateurs de l’entreprise Michael Saylor, actuellement l’un des plus fervents défenseurs de la cryptomonnaie. Pourfendeur de la création monétaire, l’actuel président exécutif de l'éditeur de logiciels considère la cryptomonnaie comme de «l’or numérique» et parie que son cours continuera de s’apprécier dans les années à venir.

Lors d’une table ronde en ligne organisée via le réseau social Twitter le 28 décembre dernier, Michael Saylor avait déclaré que son entreprise cherchait à développer des infrastructures informatiques autour de l’application de paiement en bitcoins Lightning Network et fournir une solution clé en main pour les entreprises.

