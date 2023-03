Meelo, la lutte antifraude qui fait gagner de l’argent

Meelo a commencé son activité de lutte contre la fraude en 2020 auprès des enseignes de location. Son premier client était Boulanger qui souhaitait lancer la location d’ordinateurs, de produits électroménagers ou de téléviseurs. Aujourd’hui, Meelo compte 25 entreprises clientes, dont Decathlon, Crédit Agricole Consumer Finance, Financo ou La Banque Postale Consumer Finance, et analyse 250.000 transactions par mois. Son chiffre d’affaires a atteint les 2,5 millions d’euros en 2022 pour 23 collaborateurs. Pour se faire adopter aussi vite par ces grands noms du retail et du crédit conso, Meelo a dû prouver la performance de son service.

«Nous proposons deux parcours, détaille Laurent Kocinski, directeur général de Meelo. Avec le premier, nous fournissons un score de fraude simplement à partir de quatre informations : le nom, le prénom, l’adresse e-mail et le numéro de portable du client. Nous utilisons l’open data et traitons 400 données en temps réel pour vérifier l’identité de la personne. Avec le deuxième parcours, nous proposons au client de connecter son compte bancaire via l’open banking (grâce à nos partenaires Powens ou Tink), ce qui permet de calculer un score de solvabilité.» Une fois ces données obtenues, elles sont catégorisées puis traitées par un module de règles métier développé par Meelo. Cela permet d’évaluer le risque de façon personnalisée mais aussi en fonction du type de produit ou du pays, puisque Meelo est également utilisé en Belgique, au Luxembourg et bientôt en Espagne. Un score est alors transmis à l’enseigne qui décide ou non d’octroyer la location ou le crédit.

Crédit inclusif

Les résultats des tests ont été spectaculaires. «Lors des sessions de back testing, notre solution était capable d’identifier 90% de fraudes en plus, souligne Laurent Kocinski. Et l’utilisation de l’open banking réduit énormément le coût du risque, qui peut être divisé par 10, tout en améliorant l’acceptation qui est multipliée par 2, voire 2,5. Non seulement, cela fait progresser le chiffre d’affaires de l’enseigne, mais surtout cela améliore sa marge par la baisse du coût du risque et du coût de l’analyse des dossiers, puisqu’elle est automatisée. »

Ainsi, les candidats au crédit sont évalués sur leur comportement financier réel, et non sur quelques données génériques liées à leur catégorie socioprofessionnelle. Ce qui permet d’inclure par exemple les personnes travaillant avec des contrats provisoires, en freelance ou en indépendant. De plus, Meelo s’applique aussi à offrir des parcours fluides afin que les consommateurs puissent passer d’une étape à l’autre sans être agacés par les frictions liées à la sécurité. Ce qui améliore aussi la transformation.

Financement automobile

Meelo est actuellement sollicité par divers établissements de crédit spécialisés dans l’automobile qui cherchent à moderniser et à sécuriser leurs processus de financement. La fintech a déjà signé avec FCA Bank (JV de Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance), CGI Finance (Groupe Société Générale) et Mercedes Financement.

Cette année sera consacrée au développement international et à l’affinement de la vision par foyer, une façon d’améliorer la performance en continu.