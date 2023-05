L’intérêt pour le staking sur Ethereum ne faiblit pas

Le succès technique de la mise à jour baptisée Shanghai réalisée en totalité sur la blockchain Ethereum le 12 avril dernier a contribué à rassurer les investisseurs, dont certains avaient immobilisé, en échange d’un rendement, leurs ethers (ETH) depuis décembre 2020 afin de participer à la sécurisation du réseau. L’ampleur des retraits, finalement très modérée la semaine suivante, a pu en témoigner.

Mieux, depuis le 29 avril, les dépôts sont même supérieurs aux retraits. Une tendance qui s’accélère depuis ce lundi 8 mai.

Shanghai a permis de compléter la grande mue écologique d’Ethereum dont la première étape importante baptisée The Merge avait eu lieu mi-septembre, permettant au réseau de diminuer sa consommation énergétique de près de 95%.

A lire aussi:

Plus d’un millions d’unités supplémentaires

Selon les chiffres compilés par le gestionnaire suisse de cryptoactifs 21Shares, 18,17 millions d’unités étaient immobilisées (stakées) au sein de la blockchain le 12 avril. Un mois plus tard, ce total est de 19,47 millions pour une valeur d’un peu plus de 36 milliards de dollars alors même que le prix de l’ether s’est stabilisé sur la même période en restant aux alentours des 19.000 dollars. Un peu plus de 16% des plus de 120 millions d’ethers en circulation sont actuellement immobilisés dans le réseau.

La première semaine suivant la mise à jour Shanghai, la balance nette entre les retraits et les dépôts affichait -141.000 ethers par jour en moyenne. Depuis le 5 mai, la tendance s’est nettement inversée, la balance nette étant désormais en faveur des dépôts à hauteur de 87.000 unités quotidiennement.

Le nombre de validateurs présents sur le réseau est également en augmentation. En un mois, près de 30.000 ont rejoint le réseau pour dépasser les 600.000.

A lire aussi: