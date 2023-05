L’industrie du titre-restaurant se prépare à la fin du papier

Le titre-restaurant fête ses 56 ans en 2023. Il est considéré comme une réussite française reposant sur le dialogue social et permettant à 5 millions de salariés de payer leur repas durant les jours travaillés. Il représente un chiffre d’affaires de plus de 8,5 milliards d’euros en 2022. Le concept s’est largement exporté, et a été adopté par plus d’une quarantaine de pays. Mais 2023 pourrait être l’année du changement : c’est la date prévue depuis le décret sur la dématérialisation de 2014 pour la fin des titres papier.

La Centrale de règlement des titres (CRT) mise en place en 1973 pour permettre aux restaurateurs d’obtenir le remboursement des titres auprès d’un seul interlocuteur pour le compte des quatre émetteurs historiques (Edenred, Sodexo, Natixis Intertitres devenu Swile, Groupe Chèque Déjeuner devenu Up Coop) a cessé son activité. Les restaurateurs doivent donc envoyer les titres à chaque émetteur pour se faire rembourser, ce qui ne va pas sans quelques retards et ajustements nécessaires.

40% de titres papier

Mais la dématérialisation des titres est loin d’être achevée : 40% des titres en circulation sont toujours sous format papier. Beaucoup d’entreprises sont encore réticentes à faire le saut vers la dématérialisation pour équiper leurs salariés en cartes ou en applications mobiles. En revanche, les 230.000 restaurateurs et commerçants qui acceptent les titres-restaurant devraient décider progressivement de ne plus prendre les titres papier d’ici à la fin de l’année.

Les émetteurs historiques comptent accélérer la promotion de la dématérialisation auprès de leurs entreprises clientes. Les sept autres émetteurs agréés depuis 2014 par la Commission nationale de titres-restaurant (CNTR) offrent tous des solutions carte ou mobile. Enfin, deux autres acteurs, May (filiale de Up Coop) et Openeat, qui proposent des solutions à base d’open banking permettant le remboursement direct sur le compte du salarié en fonction des droits octroyés par l’employeur, ne sont pas agréés. Leur offre ne répond pas à la définition des titres pré-payés que doivent respecter les titres-restaurant. Des discussions sont en cours à ce sujet.

Autre évolution importante pour le titre-restaurant, la CNTR va disparaître. Cette commission encadre son utilisation et réunit au sein de quatre collèges les employeurs, les salariés, les émetteurs de titres et les restaurateurs et commerçants. Elle devrait être dissoute et laisser place à un nouvel organisme, qui reste à créer. Cela résulte de la publication en 2019 d’une liste de comités voués à disparaître pour permettre à l‘Etat de faire quelques économies, liste annexée au projet de loi de finance 2020. Choix assez étonnant compte tenu de l’utilité des titres restaurant pour les salariés qui les utilisent et pour les commerçants qui les acceptent. Aucune date n’avait été donnée, et il n’y en a toujours pas, mais les discussions avec le ministère de l’Economie et des Finances se sont accélérées depuis quelques mois. Les membres de la CNTR ont pris acte de la prochaine dissolution de la commission, un nouvel organisme devrait donc voir le jour, selon la décision du ministère.

Dialogue social à la française

Avant de s’effacer, la CNTR lègue tout de même quelques recommandations afin de préserver l’existence du titre restaurant et des avantages sociaux et fiscaux qui l’accompagnent. «La CNTR souhaite que ses missions soient pérennisées, a déclaré mercredi Patrick Bouderbala, président de la CNTR et représentant du collège employeur. Et en particulier sa gouvernance qui permet un dialogue social à la française, très précieux.»

Les membres de la CNTR veulent surtout que les règles encadrant l’usage du titre restaurant soient maintenues, car ce sont elles qui justifient les exonérations sociales et fiscales pour les employeurs comme pour les salariés. Ils souhaitent par exemple que l’expérimentation sur l’élargissement des biens pouvant être réglés avec un titre restaurant, qui doit prendre fin au 31 décembre prochain, ne soit pas prolongée. « Le titre restaurant ne doit pas se transformer en chèque alimentaire », estime Jean-Michel Rousseau, vice-président de la CNTR et représentant du collège salariés, car cela dénaturerait son objectif de financer le repas du travailleur et pourrait remettre en cause son existence même. L’élargissement à tous les produits alimentaires depuis l’année dernière avait d’ailleurs été réduite : la CNTR avait exclu de la liste des produits éligibles l’alcool, les confiseries, les produits pour animaux et les produits pour bébé. Elle souhaite en outre que les contrôles sur l’application des règles soient renforcés.

Clarifier le coût

Mais la CNTR se prononce également pour quelques évolutions comme l’augmentation de la valeur faciale des titres, plafonnée à 13 euros, et l’instauration d’un plancher. De même, la contribution patronale pourrait être revue à 75% de la valeur du titre contre 60% actuellement. Elle souhaite aussi la suppression de la restriction géographique afin que les titres puissent être acceptés partout sur le territoire national et pas seulement dans le département du lieu de travail du salarié.

Côté restaurateurs et commerçants, la CNTR soutient une procédure d’agrément dématérialisée et la communication claire du coût des commissions prélevées pour l’acceptation. Un sujet délicat car certains restaurateurs refusent les titres restaurant pour cette raison. En moyenne, la commission prélevée atteint les 5%, ce qui remet parfois en cause l’intérêt de ce moyen de paiement pour les commerçants qui dégagent de faibles marges.

C’est désormais au gouvernement de décider de la date effective de fin du titre papier et de la suite à donner à ces recommandations. Interrogé par L’Agefi à ce sujet, Bercy n’a pas fait de commentaires.