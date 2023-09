Les paiements innovants foisonnent à la Paris Retail Week

Trois jours de démonstration de force ! Les acteurs du paiement, généralement plutôt discrets, n’hésitent pas à se montrer sous leur meilleur jour à la Paris Retail Week, un salon annuel à la Porte de Versailles, consacré au commerce dans tous ses états. Banques et prestataires de services de paiement ont présenté des stands bien fournis pour vendre leurs offres aux commerçants. Premier aperçu.

Nouveau venu dans le paysage européen : Freedom Pay, un prestataire de services de paiement qui travaille avec Worldpay, également présent sur le salon. Le principe : offrir aux commerçants une seule API (interface de programmation) pour accéder à tous les moyens de paiement disponibles, sans intégration complexe, que ce soit en ligne ou en magasin. Freedom Pay propose en outre un tableau de bord de business intelligence permettant de visualiser les ventes précisément, de comprendre les comportements des clients et de mener une politique de fidélisation dès lors qu’une carte bancaire a déjà été utilisée au moins une fois dans le point de vente. Présent dans 75 pays, Freedom Pay compte des clients internationaux comme les hôtels Marriott, ou Accor aux Etats-Unis, ainsi que des stades sportifs et 90% des pubs londoniens.

A lire aussi:

Banques et PSP

Parmi les nombreux prestataires de services de paiements (PSP) présents, Mollie fait sa mue vers l’omnicanalité : partie de l’encaissement des paiements en ligne, la fintech fait un pas vers les points de vente physiques avec Mollie Terminal, un terminal de paiement que le commerçant peut commander directement dans son interface de paiement et installer lui-même. Un support local est disponible pour l’accompagner. C’est une solution d’entrée de gamme ou d’appoint, pensée pour les petits commerçants, acceptant les paiements sans contact (tap to pay) ou par QRcode, mais pas encore les wallets asiatiques. Autre nouveauté, Mollie propose aussi du financement aux marchands. C’est Mollie Capital, une offre de «revenue based financing» pour des montants pouvant aller jusqu'à 250.000 euros. La demande se fait dans l’interface Mollie, la réponse est transmise en 24h et le remboursement s’effectue par un prélèvement sur chaque transaction. L’offre est accessible si le commerçant a au moins trois mois d’historique avec Mollie. Des rééchelonnements sont possibles en cas de besoin.

En marge de la Paris Retail Week, Sylq a annoncé la disponibilité de sa plateforme tout-en-un pour les commerçants, elle accepte les cartes, les virements et les cryptomonnaies, en ligne ou en magasin. Issu de la fusion de Synalcom et de Qori, spécialistes français des paiements, Sylq compte 15.000 commerçants clients par l’intermédiaire des banques, soit 200.000 terminaux déployés. Premier à proposer le virement open banking en magasin, Sylp observe un démarrage lent, porté surtout par les enseignes du luxe pour des montants élevés.

A lire aussi:

Les banques en marques ombrelles

Plusieurs banques étaient présentes, chacune avec ses propres marques. Comme l’acteur de l’open banking Linxo Connect, Up2pay (ventes à distance), moncommerce.com et Agorapay dédié aux marketplaces sur le stand du Crédit Agricole, ou encore Axepta, Cetelem ou Floa sur celui de BNP Paribas.

La Société Générale mettait en avant son offre Scalexpert, pour les e-commerçants français qui veulent se développer en Europe. Elle intègre du crédit à la consommation, du paiement fractionné en 3 ou 4 fois et une extension de garantie. Accessible par des API unifiées, elle dispose également de connecteurs aux plateformes de e-commerce les plus courantes. Sur le même stand, Franfinance, sa filiale de crédit conso, présentait Franfipay, un crédit à la consommation destiné aux e-commerçants, permettant aux clients finaux de financer des achats de 1.000 à 30.000 euros sur des durées de 4 à 60 mois. Lancée en juin, l’offre est disponible sur une vingtaine de sites web. Nouveauté intéressante : jusqu’à 3.000 euros, tout est automatisé, y compris l’examen des pièces justificatives et la vérification de l’identité grâce à une séquence vidéo. Ainsi, avec une seule API, les commerçants peuvent proposer à la fois du paiement fractionné en 3 ou 4 fois et un crédit conso pour les durées plus longues.

A lire aussi:

Paiement fractionné

Franfinance lance une offre équivalente pour les professionnels : e-liz, un crédit en ligne intégrant le crédit bail, la location ou un crédit classique affecté. Toujours sur des durées allant jusqu’à 60 mois, mais à partir de 2.000 euros. Le parcours est semi-automatisé, mais la réponse est donnée en deux minutes en moyenne, grâce à l’outil de scoring maison. Ensuite, le contrat est signé en ligne et les fonds débloqués sous 48 à 72 heures après réception de la facture du marchand et de la confirmation de livraison.

Sur le stand de la banque rouge et noire, PayXpert l’établissement de paiement racheté il y a un an avec un closing le mois dernier. Ce prestataire de services de paiement, agréé au Royaume-Uni et en Espagne, trouve un soutien financier et réglementaire utile chez la Société Générale et coopère avec d’autres banques en tant que Payment Facilitator afin de les aider à répondre aux besoins de leurs clients commerçants. PayXpert continue de travailler sur l’innovation, comme le PIN online intégré chez les taxis G7 ou un dispositif permettant de rendre les nouveaux terminaux de paiement électronique accessibles aux aveugles. PayXpert, comme de nombreuses enseignes, se prépare pour le soft POS, le terminal de paiement sous Android, permettant l’acceptation des règlements par carte. Après de longues étapes de certification et des pilotes lancés par quelques acteurs, l’année 2024 pourrait bien être celle du soft POS.