Les organismes de crédit gênés par l’accès réduit aux données d’imposition

Octroyer un crédit ne se fait pas à la légère, les organismes spécialisés le savent bien. Ils ont tous mis en place des procédures de plus en plus pointues pour vérifier l’identité des personnes demandant un prêt, mais aussi leur solvabilité et d’autres informations qui contribuent à sécuriser l’octroi. Il ne s’agit plus seulement de consulter le registre des défauts de paiement, avec un nom, un prénom, un numéro de téléphone et une adresse e-mail, il est possible d’élaborer un scoring assez fin du risque de défaut d’une personne. Et plus la somme prêtée est importante, plus le nombre d’informations et de documents demandés est élevé.

Avis d’imposition

Parmi les documents fréquemment requis, l’avis d’imposition apporte des données précieuses à la fois sur l’adresse et les revenus d’une personne ou d’un foyer. Les organismes de crédit ont souvent pris l’habitude de croiser ces renseignements donnés par le demandeur avec les données que la Direction générale des finances publiques (DGFiP) met à disposition via une API (interface de programmation) sur son site internet. Or, depuis fin avril, le service n’est plus aussi riche qu’auparavant. Plusieurs organismes de crédit ont constaté qu’ils n’avaient plus accès à autant d’informations, ce qui déstabilise leur processus d’évaluation du risque.

Interrogée, la DGFiP explique que «les modalités de vérification de la validité des avis d’impôt sur les revenus, et des avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus (ASDIR) délivrés en fin de parcours de la déclaration en ligne, ont évolué depuis le 28 avril 2023. Ainsi, le service en ligne de vérification des avis, accessible sur le site impots.gouv.fr, indique désormais uniquement si un avis est le dernier émis par l’administration fiscale.» Jusqu’alors, le service précisait, après saisie du numéro fiscal et de la référence de l’avis figurant sur le document fourni par l’usager, si ces références étaient valides, une dizaine d’informations présentes sur l’avis, permettant ainsi à l’utilisateur de vérifier la validité des données transmises par son client.

Ce changement n’arrive pas par hasard, il résulte des exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) qui demande à limiter le nombre d’informations restituées à l’utilisateur de l’API, sans authentification, via le site impots.gouv.fr. La Cnil a ainsi expliqué, lors de la présentation de son rapport annuel à la presse, qu’elle accompagnait et conseillait les acteurs publics dans leur mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) dont l’un des principes est la minimisation des données, autrement dit la transmission du minimum de données nécessaires pour un usage.

Code 2D

Dans le cas de la DGFiP, l’objectif du service est «de s’assurer que le document présenté par un usager est intègre, les tiers devront lire le code 2D-Doc présent sur celui‑ci. Ce code peut être lu avec une application dédiée : par exemple, l’application gratuite pour smartphone «2D-doc reader» (disponible sur IOS, Android ou Google Play).» La lecture de ce code restitue les informations suivantes qui doivent être présentes sur l’avis et ainsi valider que l’avis présenté est fourni par l’administration et qu’il n’a pas été falsifié : le type de document, à savoir un avis d’impôt sur les revenus, l’année des revenus taxés, la date de mise en recouvrement, la référence de l’avis, les nom et prénom des déclarants et leur numéro fiscal, le revenu fiscal de référence et le nombre de parts du foyer fiscal.

Les organismes de crédit, eux, devront se contenter de ces informations certifiées désormais. Ce qui ne les empêche pas de multiplier les sources de données, notamment auprès des opérateurs télécoms ou des fournisseurs d’énergie. Vu le nombre grandissant de ces fournisseurs, cela complexifie les processus de vérification. Pendant quelques années, il a été question d’ouvrir aux opérateurs privés la consultation du fichier des titres électroniques sécurisés (TES) qui contient des données personnelles, notamment biométriques, servant à établir les cartes d’identité et les passeports. Ce qui faciliterait la vérification d’identité des consommateurs, la lutte contre la fraude ou l’usurpation d’identité. Toutefois, ce fichier hautement sensible n’est accessible qu’à des personnes autorisées : police, gendarmerie, agents de l’administration désignés… L’ouverture à d’autres acteurs ne semble plus à l’ordre du jour.