Les fintechs françaises s’exportent

Bonnes nouvelles du côté des fintechs françaises : nombre d’entre elles s’exportent. A commencer par Floa (anciennement Banque Casino, rachetée par BNP Paribas début 2022) qui est déjà présente dans cinq pays européens, la France, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et le Portugal, et prévoit de s’étendre dans cinq autres pays d’ici à 2025, dont les Pays-Bas, l’Allemagne et le Luxembourg. Floa a déjà une importante part de marché sur le paiement fragmenté en France, avec 10.000 commerçants partenaires et plus de 4 millions de clients. Grâce au soutien de BNP Paribas, elle compte atteindre dès 2023 5 millions de clients et une production de 4 milliards d’euros, contre 2,8 milliards d’euros financés en 2022. BNP mise sur Floa pour enrichir son offre de paiements innovants pour le marché européen.

BaaS à la française

Autre pas important : Swan, la fintech de banking as a service, ouvre un bureau en Espagne et en confie le développement à Julia Turbany en tant que VP Sales. Plusieurs entreprises espagnoles ont déjà intégré Swan, comme Payflow, une application permettant d’obtenir un acompte sur salaire, ou OKTicket, une plateforme de gestion des dépenses. Un choix guidé par la recherche d’une offre flexible sur le plan technique et du modèle commercial, selon le directeur produit de Payflow. Swan, qui permet aux entreprises d’intégrer des services bancaires dans leur propre offre, compte 100 entreprises clientes situées dans 10 pays européens et trois bureaux en France, à Berlin et à Barcelone.

Enfin, Numeral, la plateforme d’automatisation des paiements qui permet aux fintechs de se connecter aux banques et aux systèmes de paiement (SEPA, Bacs, Faster Payments System) par une simple API, annonce son lancement au Royaume-Uni. Une présence rendue possible grâce à son intégration avec Barclays et HSBC. Intégration également réalisée avec Silicon Valley Bank UK mais qui ne pourra sans doute pas générer de l’activité, compte tenu des difficultés que rencontre cet établissement. Pour Numeral, s’installer outre-Manche est un choix stratégique car Londres reste un carrefour très important pour la fintech et le pays est une destination privilégiée et une porte d’entrée vers l’Europe pour les porteurs de l’innovation. Numeral espère ainsi contribuer à aider les fintechs anglaises à poursuivre leur expansion vers l’Union européenne en intégrant la capacité à délivrer des IBAN SEPA et à traiter les paiements SEPA.