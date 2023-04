Le superviseur français lance une consultation publique sur la finance décentralisée

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) va mener une consultation publique sur la finance décentralisée (DeFi) auprès de l’écosystème français du 3 avril au 19 mai prochain. Le but est de faire émerger des réflexions permettant la mise en place d’un futur cadre réglementaire autour de ce système financier alternatif basé technologiquement sur les blockchains publiques comme Ethereum.

Pour le moment, les autorités européennes ont temporisé et n’ont pas inclus la DeFi dans la réglementation MiCA (Market in Crypto-Assets) qui vise à harmoniser les règles applicables à l’émission des cryptoactifs ainsi qu’aux services sur cryptoactifs entre les pays membres de l’Union européenne (UE). Celle-ci doit entrer en vigueur au plus tôt en 2024.

«Les responsables européens ont compris que la DeFi ne représentait pas encore un risque systémique pour le système financier actuel et qu’il fallait prendre le temps de comprendre la technologie», s’était réjouie Faustine Fleuret, présidente de l’Association pour le développement des actifs numériques, auprès de L’Agefi. D’autant que la France compte de nombreuses entreprises jugées prometteuses au niveau international comme Mangrove, Morpho ou encore Atlendis.



Faire émerger des standards

La DeFi a véritablement été lancée en 2017 et a connu son premier «boom» à l’été 2020. En décembre de la même année, la valeur totale bloquée dans les protocoles de la DeFi atteignait environ 15 milliards de dollars. Elle avait grimpé jusqu'à 220 milliards, à la veille de la chute de l’écosystème Terra-Luna début mai 2022. Ce chiffre tourne autour des 50 milliards de dollars actuellement selon l’agrégateur de données Defillama. «Les données montrent qu’il y a un intérêt fort et croissant des investisseurs institutionnels et professionnels», explique l’économiste et analyste réglementaire à l’OCDE, Iota-Kaousar Nassr.

La DeFi fonctionne largement en vase clos en étant essentiellement utilisée pour spéculer et présente encore peu de connexions avec le monde réel. Ses poids lourds ambitionnent à terme de fournir les mêmes services financiers que le système traditionnel mais de manière plus optimisée, moins coûteuse, avec une meilleure transparence et une meilleure inclusion financière en supprimant de nombreux intermédiaires. C’est ce dernier point qui pose le plus problème à la réglementation qui est largement basée, notamment pour des questions de responsabilité, sur les intermédiaires.

Dans ce contexte, l’ACPR souhaite «mettre sur la table des propositions réglementaires qui fassent une hybridation entre la réglementation financière traditionnelle et la réglementation des objets technologiques (l’infrastructure crypto et blockchain)», explique Olivier Fliche, directeur du pôle fintech et innovation de l’ACPR. Le but sera de faire émerger des propositions de standards pour qualifier une infrastructure de «sécurisée» ou des services algorithmiques de «confiance». Un niveau de protection minimale devra également être mis en place pour les clients de la DeFi.

La question de la décentralisation sera également au cœur de la consultation. L’ACPR préfère d’ailleurs utiliser le terme «désintermédié» au lieu de «décentralisé» pour qualifier ce système financier alternatif. C’est l’une des principales critiques adressées aux organisations autonomes décentralisées (DAO), les organes de gouvernance des protocoles DeFi, qui soumettent au vote à l’ensemble des utilisateurs les propositions relatives à leur évolution. A leur lancement, le pouvoir de vote est quasiment et exclusivement détenu entre les mains des créateurs du protocole. Une phase de «décentralisation» est donc bien souvent présente dans la feuille de route (white paper) concernant l’évolution du protocole. Mais parfois, cette décentralisation peine à se mettre en place.

Le superviseur a également pointé du doigt l’enjeu de l’émergence de responsables vers qui les régulateurs pourraient se tourner en cas de problème. Ce problème juridique avait été de taille notamment pour SG-Forge, la filiale dédiée de la Société Générale, dans la réalisation d’une opération de refinancement avec un protocole Defi, en l’occurrence Maker DAO. La première du genre.