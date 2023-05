Le Sénat rassure les influenceurs crypto

Une grande partie de la cryptosphère française peut respirer. Ce 9 mai, les Sénateurs ont voté en faveur d’une version plus souple de la proposition de loi destinée à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, portée à l’origine par les députés Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte.

Le 30 mars, l’Assemblée nationale vote l’amendement 103 qui proposait une interdiction de fait pour les entreprises non-agréées comme prestataire de service sur actifs numériques (PSAN) d’avoir recours à des influenceurs pour faire la promotion de leurs produits ou services. Cocasse puisqu'à ce jour, aucune entreprise ne dispose de ce niveau de réglementation délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Une telle rigidité avait d’autant plus surpris que le vote avait reçu un avis favorable du gouvernement qui multiplie les mains tendues au secteur depuis plusieurs mois par l’intermédiaire du ministre délégué chargé de la Transition numérique Jean-Noël Barrot.

Immédiatement, une grande partie des influenceurs français dont le plus célèbre Owen Simonin dit Hasheur, avaient dénoncé une quasi-trahison des deux rapporteurs en s’inquiétant d’une potentielle disparition de leur activité si la loi était promulguée en l’état. Ce qui aurait constitué un coup dur pour les entreprises du secteur dont le recours aux influenceurs est une pratique courante pour communiquer sur leurs différentes offres.

Retour à la normale au Sénat

«Il y a peut-être eu une confusion du droit existant entre le démarchage et l’influence», explique Mélodie Ambroise, directrice de la stratégie et des relations institutionnelles à l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan), plus grand acteur du lobbying crypto en France, pour justifier le résultat inattendu du vote de l’Assemblée nationale. Les PSAN enregistrés n’ont effectivement pas le droit d’effectuer du démarchage bancaire ou financier, l’agrément étant nécessaire.

Finalement, après de nombreuses discussions avec l’Adan et la Commission des affaires économiques Sénat, un assouplissement des règles est voté pour permettre aux entreprises PSAN, aux émetteurs d’ICO (Initial coin offering), aux projets NFT (jeton non-fongible) et aux acteurs de la finance décentralisée (DeFi) de pouvoir continuer à faire appel aux influenceurs. Le texte doit encore passer en Commission mixte paritaire dans moins d’une quinzaine de jours.

