Le régime pilote européen vise à faire de la blockchain une infrastructure de marché

C’est l’autre réglementation européenne très attendue dans l’univers crypto. Après Mica (Market in Crypto-Assets) qui vise à harmoniser les règles applicables à l’émission des cryptoactifs ainsi qu’aux services sur cryptoactifs et pour laquelle un accord politique a été trouvé cet été, le régime pilote doit permettre de tester l’utilisation des technologies de registre distribué (DLT) dans les infrastructures de marché. Il rentre en vigueur ce 23 mars dans l’Union européenne pour une durée de trois ans et sera renouvelable une fois. A l’issue du temps imparti, l’élaboration d’une réglementation pourra être décidée si l’expérience est jugée concluante.



Identifier la responsabilité

Depuis la création du réseau Bitcoin en 2008, les infrastructures blockchain n’ont cessé de se développer. Elles ont fait naître l’espoir de rendre le système financier plus efficient en termes de transfert de propriété avec la promesse d’une transparence accrue, d’une réduction des coûts et d’une automatisation d’un certain nombre d’opérations. C’est notamment pour ces promesses que l’infrastructure de la finance décentralisée (DeFi) est étudiée par de nombreux institutionnels du monde financier traditionnel.

Le régime pilote concernera donc les expérimentations de tokenisation d’actifs, qui consiste à matérialiser un actif réel dans l’univers digital, via un jeton numérique. Celle-ci peut se faire via des blockchains privées, qui requièrent une autorisation pour être utilisées, comme celle de JPMorgan Onyx, et potentiellement via les blockchains publiques comme Ethereum, accessibles à n’importe qui. Avec en toile de fond la question de la responsabilité dans le transfert de la propriété. Dans le réseau lancé par le pseudonyme de Satoshi Nakamoto en 2008, la validation des transactions et donc le transfert de propriété se fait collectivement entre les validateurs et les mineurs. Ce système permet d’automatiser un certain nombre d’opérations.

«Actuellement, lorsque l’on transfère la propriété de quelque chose, cela se fait sous l’autorisation d’une entité bien particulière. Les blockchains comme Bitcoin ont réussi à décentraliser cette responsabilité, ce qui pose des problèmes réglementaires», souligne Alain Roche, responsable du knowledge management chez Société Générale Securities Services (SGSS). «Je pense que l’on s’est trop souvent concentré sur le débat blockchain publique/privée. Ce que cherchent des acteurs comme le groupe Société Générale, c’est de pouvoir bénéficier au maximum de l’innovation permise par la blockchain tout en ayant un niveau de protection des investisseurs qui soit au moins égal à celui du système existant. Si c’est possible avec des blockchains publiques, il n’y a aucun problème», complète-t-il.

Ces derniers mois, de nombreuses expérimentations sur blockchains privées et publiques ont été effectuées de la part d’acteurs du monde financier traditionnel. Comme celle opérée en janvier par la filiale du groupe Société Générale, SG Forge, qui a bouclé la première opération de refinancement avec un protocole DeFi, en l’occurrence MakerDAO. En juillet, BNP Paribas s’est associée à EDF pour réaliser la première distribution d’une obligation tokenisée destinée à financer un projet solaire via Onyx.

En décembre, le PDG de BlackRock Larry Fink a souligné le potentiel de la blockchain pour «révolutionner» l’investissement. Le dirigeant a prédit que la prochaine génération du marché sera celle de la tokenisation des actifs.

