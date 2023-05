Le Parlement Européen veut un euro digital le plus simple possible

Alors que la Banque centrale européenne (BCE) doit décider en octobre si elle se lance dans l’émission d’un euro digital comme monnaie numérique de banque centrale (MNBC), le Parlement européen publie sa propre étude d’évaluation de certaines caractéristiques abordées dans les trois rapports d’étape écrits par la banque centrale. Il souhaite aussi mettre en avant les sujets qui n’ont pas été suffisamment pris en considération par la BCE, selon lui.

D’abord, limiter la détention de l’euro digital à 3.000 ou 4.000 euros au moment du lancement, afin de mieux circonscrire les éventuels risques pour la stabilité financière, pose problème. Selon le Parlement européen, cela reviendrait à supprimer tout intérêt pour les utilisateurs et empêcherait l’euro digital d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés, comme être un outil d’échange et préserver la souveraineté européenne sur sa monnaie.

Craintes des banques

Ensuite, la rémunération de l’euro digital reviendrait à en complexifier la gestion et empiéterait sur la politique monétaire, alors que les banques commerciales craignent que l’euro digital vienne perturber leur activité de collecte des dépôts.

En revanche, le Parlement estime sage le choix de faire distribuer l’euro digital par des intermédiaires de confiance – les banques – qui s’inscrivent déjà dans le cadre réglementaire existant. Le Parlement s’accorde sur le fait que les intermédiaires chargés de la distribution de l’euro digital pour le compte de la BCE devraient obligatoirement fournir un certain nombre de services. Mais il souligne également le flou entourant la compensation que les intermédiaires recevraient en échange de ce travail.

Un traité spécifique

Finalement, le Parlement considère que la décision d’émettre ou non un euro digital revient à la BCE, de même que le rôle de définir les règles de fonctionnement et l’infrastructure correspondantes. Mais le Parlement tient à son rôle de colégislateur et veut avoir son mot à dire sur la reconnaissance de l’euro digital et sur son intégration dans le cadre réglementaire de l’Union européenne. Si l’euro digital peut exister légalement dans le cadre actuel, le Parlement estime qu’un traité express sera nécessaire à long terme.

Enfin, le Parlement rappelle que la priorité doit rester d’assurer la solidité du système financier européen. L’euro digital devra donc être quelque chose de simple, équivalent aux espèces, afin d’y contribuer et de réduire les risques juridiques.◆

