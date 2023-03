Le paiement mobile décolle en rase-mottes

Difficile d’évaluer précisément le poids du paiement mobile en France où tous les acteurs restent très discrets sur leurs résultats. Seul l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement mentionne la part du paiement sans contact par mobile qui reste modeste mais a quasiment triplé en 2021, passant de 1,2 % des paiements de proximité en 2020 à 2,8 % en nombre d’opérations, et de 0,6 % à 1,6 % en montants. Effet de la crise sanitaire, meilleure adoption du QR Code, modernisation du parc de smartphones sont autant de facteurs favorables à l’adoption des portefeuilles mobiles en France. Mais le décollage est lent.

Paylib, le portefeuille interbancaire made in France, revendique le plus d’utilisateurs : « Nous comptons plus de 25 millions d’inscrits à Paylib entre amis (paiement entre particuliers). Et sur un an, le montant total des transactions a dépassé le milliard d’euros, souligne Vincent Duval, directeur général de Paylib. Nous avons triplé nos chiffres en un an et la croissance reste dynamique. » Du côté de Lydia, le portefeuille mobile qui a misé sur les jeunes et les étudiants, que 30 % utilisent, on affiche 6 millions d’adeptes et une accélération de l’adoption en particulier chez les 35-45 ans, sans plus de précision sur le nombre ou le montant des transactions. Et chez Lyf, le portefeuille réunissant à son capital les grands commerçants Auchan et Casino ainsi que le Crédit Mutuel, BNP Paribas, Oney et Mastercard, on revendique 6 millions de téléchargements de l’application et 2,8 millions de comptes créés.

Trois acteurs et trois positionnements très différents mais la même difficulté à stimuler l’usage. La concurrence des portefeuilles électroniques ApplePay et GooglePay, voire SamsungPay dans une moindre mesure, n’est pas négligeable. « C’est ApplePay qui a boosté la démocratisation du paiement mobile, estime Angelo Caci, directeur de Syrtals Card. Bien que la part de marché des iPhone ne dépasse pas 25 % en France, on peut considérer que la majorité des transactions mobiles sans contact est attribuable à ApplePay. » Et même si le décollage du paiement mobile a eu lieu, il n’a rien de fulgurant, il s’apparente plutôt à un vol en rase-mottes. L’enjeu pour les émetteurs est donc d’accélérer l’adoption.

Profusion de services

Paylib a ajouté plusieurs fonctionnalités, comme la gestion des dépenses en groupe ou encore l’acceptation des paiements en P2P pour les professionnels, une facilité mise en œuvre pour soutenir commerçants et artisans durant la crise sanitaire. Ces usagers professionnels ne représentent encore que quelques pourcents de l’activité de Paylib, mais d’autres services dédiés vont arriver ainsi qu’une offre pour les grandes entreprises intéressées par l’envoi d’argent vers un numéro de téléphone.

Lydia joue davantage sur son positionnement de « super app » en multipliant les produits avec le lancement du trading dès 1 euro sur de nombreux actifs incluant les cryptos, puis du « trading entre amis » permettant de suivre les stratégies d’investissement de ses proches. L’application s’est aussi dotée d’un système de gestion d’enveloppes budgétaires et, tout récemment, d’un compte commun.

Quant à Lyf, sa démarche est orientée vers des « verticales », comme la restauration qui s’est largement digitalisée depuis deux ans. « Nous proposons par exemple les services de commande et de paiement à table, qui s’adaptent aux équipements et aux besoins des restaurateurs, fait savoir Christophe Dolique, directeur général de Lyf. De même dans la grande distribution, des travaux sont nécessaires pour s’intégrer aux environnements des commerçants, tels que les systèmes d’encaissement. De plus, certains services, tel le Scan & Go, nécessitent de revoir certains parcours client, notamment la sortie de magasin. Les services Lyf sont disponibles dans les enseignes du groupe Casino, Monoprix, Franprix, mais aussi Carrefour, Total, Brico Dépôt et d’autres. » Depuis avril, Lyf propose avec Walleo les e-Bons, des bons d’achat dématérialisés d’une centaine d’enseignes, stockés dans l’application et donnant droit à des réductions de 2 % à 10 %. Depuis leur lancement, Lyf voit augmenter le nombre de transactions et leur récurrence. L’adoption du paiement mobile n’est pas un raz-de-marée, plutôt une lente montée des eaux.