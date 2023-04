SG-Forge, filiale de la Société Générale, lance son stablecoin euro

La filiale du groupe Société Générale, SG-Forge, a annoncé ce 20 avril le lancement de son propre stablecoin, ces cryptoactifs dont la valeur est adossée au cours d’une monnaie fiat ou d’un autre cryptoactif. Baptisé l’EUR coinVertible (EURCV), il suivra le cours de la monnaie européenne et sera déployé via Ethereum, blockchain publique et donc accessible à chacun sans permission requise.

Créée en 2020, SG-Forge est déjà bien engagée dans l’écosystème crypto et multiplie les expérimentations ces dernières années, notamment dans la finance décentralisée (DeFi). En janvier, elle a réalisé la première opération de refinancement avec un protocole DeFi, en l’occurrence Maker DAO. Après plusieurs effondrements dont celui retentissant de l’UST de Terra-Luna en mai 2022, SG-Forge veut profiter de ce manque du marché pour proposer un stablecoin de «qualité bancaire» en fournissant à ses clients «la structure juridique, la structure collatérale et financière ainsi qu’un cadre technique».

Accessible qu’aux institutionnels

Les investisseurs particuliers sont complètement exclus du circuit. Seuls les investisseurs professionnels pourront en faire usage et se l’échanger grâce à une spécificité d’identification intégrée dans les smart contracts, ces programmes informatiques paramétrables et, en quelque sorte, véritable colonne vertébrale des échanges dans un réseau blockchain. «Certaines caractéristiques de nos smart contracts empêchent le transfert du jeton (représentant le stablecoin) à des adresses non-éligibles. C’était une obligation réglementaire pour un groupe comme le nôtre qui est obligé de s’assurer de l’identité des détenteurs», précise Jean-Marc Stenger, directeur général de SG-Forge.

Le stablecoin bâti par la banque a été structuré conformément au droit français. Il ne rentre pas dans le cadre du régime pilote en vigueur depuis le 23 mars ou du règlement MiCA (Market in Crypto-Assets) définitivement voté ce jeudi qui vise à harmoniser les règles applicables à l’émission des cryptoactifs ainsi qu’aux services sur cryptoactifs. L’audit de conformité a été réalisé par PwC.

L’EURCV peut être assimilable à un stablecoin de type centralisé, c’est-à-dire émis par une entreprise privée qui garantit une réserve au moins équivalente aux unités en circulation et sera «légalement séparée» des activités principales de SG-Forge et «entièrement dédiée à la garantie du stablecoin». Les actifs éligibles pour obtenir du EURCV sont les espèces déposées auprès d’une banque «dont la notation de la dette à long terme est au moins équivalent à celle de la Société Générale» ou des titres remboursables ou pouvant être revendus dans un délai d’une semaine. SG-Forge s’engage à publier chaque jour ouvrable la composition de la réserve du stablecoin. Pour le moment, sa capitalisation de marché est d’environ 10 millions d’euros.



Un marché à prendre sur l’euro

Actuellement, la capitalisation totale des stablecoins euro en circulation atteint près de 420 millions d’euros. Une goutte d’eau, en comparaison des stablecoins dollars qui totalisent un peu moins de 120 milliards de dollars de capitalisation.

L’un des plus grands stablecoins euros est d’ailleurs proposé par un acteur américain, en l’occurrence Circle avec l’EURO Coin lancé cet été dont la capitalisation est de 48 millions de dollars. «Il y a évidemment un besoin conséquent et supérieur à l’offre actuelle pour les investisseurs qu’il est tout de même encore difficile à quantifier aujourd’hui», complète Jean-Marc Stenger.

Par les promesses de stabilité et d’interopérabilité et donc d’efficience des transactions, portées par les stablecoins circulant via des blockchains publiques, les institutionnels du monde financier s’intéressent de plus en plus à ce type de cryptoactifs.

Entre juin 2020 et aujourd’hui, l’ensemble de leur capitalisation de marché est passée d’un peu plus de 10 milliards de dollars à plus de 130 milliards de dollars, selon les chiffres compilés par Glassnode. Sur la même période, leur volume de transactions a augmenté de plus de 600% pour s’établir à 7.400 milliards de dollars en 2022 selon CoinMetrics. Autant de signes d’une utilisation grandissante.