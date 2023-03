Le français Carbonable lève 1,2 million de dollars

Devenir la solution technologique privilégiée pour le financement des projets voulant préserver l’environnement. C’est l’ambition de Carbonable, cofondée en 2021 par les deux français Guillaume Leti et Ramzi Laieb.

Les deux entrepreneurs viennent de boucler un tour d’amorçage de 1,2 million d’euros mené par La Poste Ventures opéré par XAnge et Ethereal Ventures, un fonds de capital-risque (VC) lancé par Joseph Lubin, l’un des co-fondateurs de la blockchain Ethereum. Sylvain Theveniaud, directeur général d’Allianz Accelerator, a également participé au tour de table. Les fonds seront utilisés pour continuer à développer la solution technologique de l’entreprise qui compte actuellement une dizaine de salariés.



Plateforme de gestion des crédits carbones

Pour son développement, Carbonable a choisi de développer, comme Sorare, sa solution via la blockchain de l’écosystème Starkware, un layer 2 d’Ethereum qui sont des sortes de sous-réseaux qui doivent permettre de la désengorger et donc augmenter le nombre de transactions par seconde.

La société entend développer une plateforme permettant à la fois aux investisseurs particuliers et institutionnel d’opérer leur stratégie de gestion de leurs crédits carbone. «Jusque-là, la plupart des projets existants sont des plateformes de trading qui ont tokenisé des crédits carbones sur la blockchain alors que nous voulons nous placer comme un outil permettant d’exécuter au mieux une stratégie d’investissement lié à la contribution à la neutralité carbone», explique Ramzi Laieb.

En tokenisant les crédits carbone via la blockchain, Carbonable veut rendre ce marché plus liquide. Il s’agit de permettre aux entreprises de mieux façonner leur stratégie tout en profitant de standards et de la rapidité d’une blockchain publique comme Ethereum afin de rendre les actifs numériques plus facilement échangeables. Les propriétés de transparence des transactions sur Ethereum sont regardés de près par de nombreux institutionnels du monde financier traditionnel. En fournissant un outil clé en main, Carbonable porte également la promesse d’une réduction des coûts de gestion pour les entreprises.

L’un des grands enjeux de la tokenisation d’actifs sur un réseau blockchain est de pouvoir surveiller que sa représentation sur blockchain soit fidèle au sous-jacent. Pour cela, la plateforme veut développer sa technologie d’intelligence artificielle et d’imagerie satellite.

L’entreprise revendique pour le moment d’avoir permis «plus d’un demi-million de dollars déjà financés depuis le début de l’année». Elle travaille avec «de grandes entreprises pharmaceutiques comme Pierre Fabre, dans le Web3, et des société de conseil». Pour l’année à venir, elle prévoit de poursuivre son expansion avec des projets «prêts à être lancés» en Europe, Asie et Amérique du Sud.