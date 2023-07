Le fondateur et ancien PDG de Celsius Network a été arrêté aux États-Unis

«Les banques ne sont pas vos amis». Une citation que le public pouvait lire sur l’un des t-shirts favoris d’Alex Mashinsky faisant la promotion de sa plateforme de prêt et d’emprunt en cryptoactifs Celsius Network qui ne cessait alors pas d’attirer les utilisateurs particuliers. A son pic, la plateforme a prétendu gérer plus de 10 milliards de dollars pour un peu moins de deux millions d’utilisateurs avec un rendement promis pouvant parfois atteindre les 17%.



Système frauduleux

Fragilisée par le krach de Terra-Luna, elle a été contrainte de geler les fonds de ses utilisateurs désireux de récupérer leur mise le 13 juin 2022 avant de se placer sous le régime des faillites américain (chapitre 11) le 14 juillet 2022. C’est la première faillite d’envergure observée durant l’année 2022 dans l’écosystème crypto.

Au-delà d’une gestion calamiteuse mise à jour dans les documents relatifs à la procédure des faillites au fil des mois, un rapport indépendant publié fin janvier commandé par les autorités judiciaires en charge de l’affaire décrivait le fonctionnement de la plateforme «similaire à un système de Ponzi».

Ce rapport explique que Celsius Network a menti sur les montants récoltés lors de son ICO (Initial Coin Offering) de lancement en 2018. A partir de 2020, la plateforme a fait en sorte de gonfler le prix de son jeton natif, le CEL, pour augmenter son bilan comptable. Cette manipulation de cours a également profité à de nombreux cadres de la plateforme dont Alex Mashinsky lui-même en empochant la somme de 68,7 millions de dollars. Ne «disposant pas de systèmes de comptabilité adéquats», Celsius network a alors utilisé les fonds de ses clients pour combler les trous et continuer à manipuler le CEL à la hausse, toujours en faveur de plusieurs de ses dirigeants.

A lire aussi:

Multiplication des poursuites

Ce 13 juillet, Bloomberg révélait l’arrestation par les autorités américaines du fondateur et ancien PDG qui a quitté ses fonctions le 27 septembre 2022. La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poursuivent Alex Mashinsky, l’accusant d’avoir «orchestré un stratagème pour escroquer les clients de Celsius Network LLC et de ses entités apparentées», selon l’acte d’accusation déposé devant la cour fédérale new-yorkaise. En janvier, la procureure générale de New York Letitia James lançait déjà des poursuites à son encontre pour fraude.

Alex Mashinsky est la troisième figure importante à être officiellement poursuivie par les autorités étatiques après le sud-coréen Do Kwon, fondateur de Terra-Luna arrêté au Monténégro en mars, et Samuel Bankman-Fried, fondateur de l’empire FTX, accusé d’avoir détourné et mal géré des milliards de dollars de fonds des clients de la plateforme.

A lire aussi: