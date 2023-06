Le bitcoin comme actif d’investissement gagne en crédibilité auprès des institutionnels

La cryptomonnaie est un jeu qui se joue à plusieurs milliers de participants et à la fin, c’est le bitcoin qui gagne. Cette citation librement inspirée du footballeur Gary Lineker plaira sans aucun doute aux maximalistes, ces adeptes de la première heure du bitcoin, tant elle reflète le statut de référent de la reine des cryptomonnaies face à ses concurrents après une année éprouvante pour l’ensemble du secteur.

Régulièrement discrédité publiquement pendant des années en raison de sa réputation sulfureuse avec, parmi d’autres pourfendeurs, le patron de JPMorgan Jamie Dimon, le bitcoin ne fait plus figure de mot tabou auprès des institutionnels du monde financier traditionnel. En témoigne la multiplication des demandes pour la création d’ETF basés sur le cours du cryptoactif. Parmi elles figure l’offre de BlackRock, le gestionnaire d’actifs le plus puissant du monde, qui a récemment déposé un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain. «On est très loin des liens sans cesse évoqués ces dernières années avec la criminalité et le réchauffement climatique», déclare à L’Agefi, non sans ironie, Pascal Gauthier, le PDG de Ledger.



Bien identifié par les régulateurs

Pour la première fois depuis mai 2021, le bitcoin représente à nouveau plus de 50% de la capitalisation totale du marché crypto qui se situe aujourd’hui à un peu plus de 1.000 milliards de dollars. Son cours, qui frôle de nouveau les 30.000 dollars, a retrouvé des couleurs après un plus bas observé autour de 15.000 dollars en novembre dernier, mois de la déflagration FTX. Aucune autre cryptomonnaie crédible, hormis dans une moindre proportion ether, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum, ne peut en dire autant.

Indirectement, le bitcoin profite aussi du flou réglementaire entretenu par les autorités américaines et, en premier lieu, Gary Gensler, le patron de la SEC, qui a multiplié les sorties ces derniers mois pour qualifier quasiment toutes les cryptomonnaies du marché d’instrument financier (security). Ces déclarations, perçues publiquement comme des «attaques» par de nombreuses figures du secteur aux Etats-Unis se sont matérialisées dans les plaintes civiles déposées par le gendarme boursier américain au début du mois à l’encontre de Binance et de Coinbase. En l’état, si la loi était appliquée, ce qui est le rôle d’un superviseur, une requalification en instrument financier constituerait un obstacle quasiment infranchissable pour une majorité d’acteurs qui se retrouveraient contraint de délister ces cryptos pour leurs clients américains.

Depuis 2018 aux États-Unis, Bitcoin relève de la législation entourant les biens matériels (commodity). Considérée comme la blockchain la plus décentralisée du marché, les autorités ont considéré à l’époque cette décentralisation comme suffisante pour ne pas la qualifier d’instrument financier. Ce qui évite de nombreux tracas réglementaires comme l’obligation pour une plateforme d’échange de cryptomonnaies de s’enregistrer auprès de la SEC pour la proposer à leurs clients.

De son côté, l’écosystème Ethereum ne peut pas en dire autant. Depuis mi-septembre et son changement de consensus, c’est-à-dire sa méthode de validation, les critiques se multiplient à propos du caractère décentralisé d’Ethereum. Ses détracteurs estiment qu’il suffit désormais de payer pour augmenter son influence sur le réseau. Bitcoin profite également de son caractère monotâche : celui d’un simple réseau d’échanges de valeur via lequel il est pour le moment difficile de construire davantage d’applicatifs. Une caractéristique non négligeable pour les régulateurs qui ne sont pas contre un peu de simplicité vis-à-vis d’un écosystème habitué au foisonnement d’innovations plus ou moins farfelues.



Une traçabilité qui progresse

A ce jour, aucune transaction respectant les règles du protocole informatique de Bitcoin n’a été censurée par une quelconque autorité centrale. Si ce fait démontre la décentralisation du réseau, il a aussi contribué à sa mauvaise réputation, à tort ou à raison puisque son utilisation pouvait aussi bien être très utile pour les activistes politiques, mais également pour les activités illicites.

Si cette dernière affirmation s’est avérée plutôt pertinente avant 2014, elle l’est de moins en moins à mesure que les autorités progressent pour retracer les flux.

En revanche, le débat autour de son empreinte carbone reste très vif. «Même si le bitcoin a prouvé sa robustesse technologiquement, la question ESG pourrait s’avérer être un obstacle, notamment à un moment où les gestionnaires d’actifs cherchent à verdir leurs ETF», avertit un responsable en la matière d’un grand groupe bancaire français.