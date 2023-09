L’authentification forte ne suffit pas à lutter contre la fraude

La course entre gendarmes et voleurs ne s’arrête jamais. A peine l’authentification forte déployée en Europe en vertu de la DSP2, avec une réelle efficacité, les professionnels de la fraude ont déjà trouvé les moyens de la contourner. Florence Giuliano, directrice des outils d’analyse de la criminalité financière chez SAS pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique, suit le sujet de près. Elle prépare un livre blanc pour le mois d’octobre qui synthétisera les conditions de l’évolution de la fraude et la nécessité pour les établissements financiers de renforcer leurs moyens technologiques pour y faire face.

D’abord, les transactions numériques sont en forte augmentation depuis la pandémie, rendant «les consommateurs plus vulnérables à la manipulation criminelle et à la désinformation relative à leurs paiements», explique-t-elle. En face, les réseaux de criminels se sont engouffrés dans la brèche pour en profiter, mais ils ont dû s’adapter pour contourner l’authentification forte rendue systématique et ont développé des techniques d’ingénierie sociale, fondées sur la captation d’informations concernant une personne afin de la convaincre de valider des opérations bancaires.

En faisant cela, la victime s’authentifie et permet la réalisation de la transaction. Elle s’aperçoit ensuite de la fraude, mais les banques peuvent refuser le remboursement, considérant que l’authentification forte du client garantit qu’il est bien à l’origine du paiement. Le litige se termine alors devant les tribunaux. BNP Paribas en a fait les frais en mars, condamnée à rembourser plus de 54.000 euros à un client qui avait été manipulé par un fraudeur.

Le coût augmente

Cependant, le Code monétaire et financier fait peser la présomption de responsabilité sur la banque et non sur le client. En mai dernier, l’ACPR a émis treize recommandations qui visent à empêcher les banques de refuser le remboursement sur le seul argument que l’authentification forte a bien été réalisée.

Elles doivent désormais enquêter sur le cas avant de prendre une décision. Ce qui revient à faire peser sur elles le coût de ces fraudes par manipulation, un coût voué à s’alourdir. D’autant que d’autres pays ont pris le même chemin, comme la Suède où la médiatrice des consommateurs a demandé aux banques de suivre les instructions de la Cour suprême et d’indemniser les victimes de fraudes.

Conclusion : «Bien que les pratiques de fraude bancaire varient d’un pays à l’autre, les menaces restent sensiblement les mêmes. Sans des technologies adaptées et interconnectées, les entreprises et gouvernements auront de plus en plus de mal à lutter contre une fraude de plus en plus organisée», estime Florence Giuliano.

Cette dernière souligne également le rôle de la réglementation, qui pousse les établissements à mieux protéger les consommateurs, et des grands projets d’identité numérique qui contribueront à mieux sécuriser les transactions en ligne. Mais elle est convaincue que l’authentification forte ne suffit pas et salue l’adoption prochaine de la DSP3 qui apporte des outils supplémentaires «en permettant aux prestataires de services de paiement de partager entre eux des informations relatives à la fraude, en sensibilisant davantage les consommateurs, en renforçant les règles d’authentification des clients, en étendant les droits au remboursement des consommateurs victimes de fraude et en rendant obligatoire, pour tous les virements, un système de vérification de la correspondance entre le numéro Iban du bénéficiaire et le nom du compte. »

Une question de crédibilité

Or, ces nouveautés reposent sur la technologie. Pour tous types de fraude, le machine learning et l’authentification forte ont fait progresser le contrôle des transactions et aidé à définir des stratégies d’anticipation des fraudes. Car l’intelligence artificielle améliore la précision de la détection de la fraude en diminuant les faux positifs et les fausses alertes, mais aussi en réduisant la gêne pour les clients lors des transactions ou des connexions à la banque en ligne, par exemple.

Comment ? En puisant dans la richesse des données pour mieux comprendre ce que fait le client ou si c’est bien lui qui réalise l’opération. La plateforme Viya de SAS offre ainsi «une vision à 360° qui permet d’optimiser l’efficacité, d’améliorer la qualité des investigations, d’automatiser la conformité, d’étendre la surveillance des risques, d’évaluer la cohérence et de s’adapter à l’évolution de la réglementation», selon SAS. Concrètement, «à travers des techniques innovantes, SAS aide les entreprises à réagir en temps réel aux attaques des fraudeurs, quel que soit le type de fraude, explicite Florence Giuliano. Lutter contre la fraude est un enjeu d’équité et de crédibilité.»

Sur le plan technique, la lutte contre la fraude combine diverses technologies : les dispositifs de détection à base de règles (les plus anciens) permettent d’identifier les schémas de fraude connus, les dispositifs de détection d’anomalie servent à identifier les comportements inconnus, le machine learning et l’analyse en réseaux permettent de lier entre elles les informations sur un client pour obtenir cette vision globale afin de détecter la fraude au niveau de l’individu. C’est le niveau le plus fin. «Mais les banques peuvent avoir des difficultés à exploiter toutes leurs données qui sont encore souvent silotées, expose Florence Giuliano, alors que Viya est ouverte et intègre aussi des données extérieures, comme les alertes des grands réseaux de cartes, par exemple.» Cette vision large des données permet de contextualiser la prise de décision et de réduire les alertes. «Surtout, Viya contribue à détecter davantage de fraudes, et plus tôt, de mieux comprendre les nouvelles menaces et de stopper les attaques mondiales des fraudeurs organisés en réseau», souligne Florence Giuliano.

Détection améliorée de 60% chez PKO

La preuve est dans les retours des clients qui utilisent Viya pour détecter la fraude en temps réel. SAS possède de nombreuses références bancaires partout dans le monde, comme la banque polonaise PKO : celle-ci a réduit de 25% les pertes dues à la fraude et amélioré de 60% la détection des fraudes sur la banque en ligne. Autre témoin, HSBC constate une amélioration de 25 à 50% du ratio de faux positifs et une détection de fraude améliorée de 10 à 25%. Elle a également vu une amélioration de l’efficacité de 10% des agents chargés d’investigation sur les cas suspects, alors que le volume de transactions traitées a augmenté de 87%. La puissance de l’intelligence artificielle et des données réunies dans une plateforme unique contribue à une meilleure maîtrise de la fraude bancaire.