L’assurtech Akur8 lève 25 millions de dollars

Il est encore possible de lever de l’argent pour une fintech. C’est ce que prouve Akur8, assurtech française spécialisée dans l’utilisation du machine learning dans la modélisation tarifaire pour les assureurs. Elle vient de lever 25 millions de dollars auprès du fonds israélien FinTLV, qui finance des fintechs et des assurtechs, ainsi que de Guidewire, éditeur de progiciels pour l’assurance, et de son investisseur historique BlackFin Capital Partners. Au total, Akur8 a ainsi levé 60 millions de dollars depuis le lancement commercial de sa plateforme de modélisation tarifaire, il y a quatre ans.

L’assurtech annonce cette levée en même temps qu’elle participe à Insurtech Israel 2023 Global Summit, qui réunit le 4 septembre environ 120 actuaires de l’assurance israélienne, une occasion de présenter son offre et de maximiser sa notoriété. Encore toute jeune, Akur8 compte déjà une centaine de clients assureurs dans quarante pays, dont certains grands noms comme Axa, Generali, Tokio Marine, des groupes moins grands ainsi que des assurtechs.

Quinze clients aux Etats-Unis

La jeune pousse s’est créé une culture très internationale (ses 110 employés représentent une vingtaine de nationalités) qui lui permet de toucher des clients non seulement en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, au Canada, au Brésil, en Afrique du Sud et au Japon. L’assurtech a des bureaux à Londres, Milan, Cologne, New York et depuis janvier 2023 à Tokyo. «Nous nous sommes beaucoup étendus aux Etats-Unis où nous comptons une quinzaine de clients et partenaires locaux comme Tokio Marine North America Services ou Milliman, conseil en actuariat, indique Brune de Linares, chief client officer d’Akur8. Le pays représente près de 30% de notre activité et nous avons développé quelques fonctionnalités spécifiques pour ce marché, comme l’automatisation des déclarations de tarifications qui doivent être approuvées par le régulateur. »

L’offre d’Akur8 est composée de trois modules : le premier, Risk, qui permet de calculer la prime technique (prime minimale pour couvrir la sinistralité), le deuxième, Demand, capable de modéliser la conversion des clients d’après leur sensibilité au prix et selon la pression concurrentielle et Rate, dernier arrivé, qui sert à construire une stratégie tarifaire en calculant l’effet de différents scenarios et en intégrant la politique commerciale des assureurs. «C’est une plateforme ‘no code’ qui met le machine learning à la portée des actuaires dans un outil métier adapté à leurs besoins, explique Brune de Linares. Nous proposons également des API (interfaces de programmation) pour ceux qui veulent créer leurs propres scripts.» Pour se faire connaître et agrandir sa communauté d’actuaires utilisateurs, Akur8 a lancé Akur8 Academy, des formations, des webinaires et des cercles de réflexion.

