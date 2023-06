L’AMF affine sa doctrine sur la finance décentralisée

Un peu plus d’un mois après l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), c’est au tour de l’Autorité des marchés financiers de publier un papier de discussion auquel les acteurs sont «invités à apporter leur contribution avant le 30 septembre» concernant la finance décentralisée (DeFi).

Ce système financier alternatif est basé technologiquement sur les blockchains publiques comme Ethereum. Il a véritablement été lancé en 2017 et a connu son premier «boom» à l’été 2020. En décembre de la même année, la valeur totale bloquée dans les protocoles de la DeFi atteignait environ 15 milliards de dollars. Elle avait grimpé jusqu'à 220 milliards, à la veille de la chute de l’écosystème Terra-Luna début mai 2022. Ce chiffre tourne autour des 40 milliards de dollars actuellement, selon l’agrégateur de données Defillama. Son infrastructure suscite un intérêt croissant de la part de nombreux institutionnels du monde financier classique.

A lire aussi:

L’infrastructure DeFi

Dans un premier temps, l’AMF s’applique à disséquer les différentes couches qui composent la DeFi. Le superviseur identifie d’abord dans «le sens du développement informatique» les blockchains de «niveau 1» comme Ethereum auxquelles peuvent être rattachées des blockchains de «niveau 2» plus communément appelées des «Layer 2» dans le jargon crypto. Elles sont rattachées à une blockchain mère, ce qui leur permet de bénéficier du même niveau de sécurité. Leur objectif principal est de désengorger le réseau principal pour augmenter le nombre de transactions par seconde (TPS) tout en réduisant les frais d’échange. Leur développement est très attendu par l’ensemble de l’écosystème puisqu’il permet d’entrevoir la fin des frais de transactions exorbitants lors de fortes affluences sur les réseaux.

A lire aussi:

Via les blockchains se développent des protocoles DeFi que l’AMF définit comme étant une «strate de code définissant la méthode de consensus utilisée pour valider les transactions au niveau des nœuds du réseau». Même s’ils remplissent des fonctions différentes, il est possible de citer Aave, MakerDAO ou encore Uniswap qui permettent la mise en relation d’investisseurs sans autorités centrales identifiées. La colonne vertébrale de ces protocoles fonctionne grâce aux fameux smart contracts, ces sortes de programmes informatiques paramétrables sur la blockchain «définissant l’activité d’un protocole». Pour rendre plus digeste l’accès à ces smart contracts, les applications décentralisées (DApps) sont développées afin de fournir une expérience utilisateur.

L’un des grands avantages de la DeFi est son caractère open source, ce qui permet à la fois aux projets d’être auditables mais aussi de favoriser l’innovation, leur développement n’étant pas soumis à une licence. «A ce jour, l’utilisation de code open source soulève un certain nombre de questions d’un point de vue juridique en raison de sa distribution libre sans conditions de licence, contrairement à un code développé sous licence privée», note l’AMF.



L’épineuse question de la responsabilité

Depuis plusieurs années, de nombreuses figures de l’écosystème crypto appellent à l’émergence de standards réglementaires destinés à harmoniser et à rendre claire la réglementation. Actuellement, les régulateurs peinent sur ce point concernant les smart contracts. «La responsabilité légale des parties prenantes participant à la création, au développement ou à l’utilisation d’un smart contract, n’est pas clairement établie. Il conviendrait dès lors d’évaluer si la responsabilité d’individus responsables de son code ou celle des individus qui l’utilisent pourrait être engagée», explique l’AMF. C’est notamment l’un des points centraux de l’affaire Tornado Cash.

Leur automatisation peut également s’avérer être un problème, comme l’a montré Terra-Luna qui s’est effondrée en moins de 48 heures. «Une législation visant à encadrer les smart contracts pourrait exiger qu’ils soient conçus pour inclure des règles permettant un mécanisme d’interruption et de redémarrage», est-il détaillé dans le papier.

La question du niveau de décentralisation des organisations autonomes décentralisées est également au cœur de la réflexion du papier. Concernant ces organes de gouvernance de la DeFi, le niveau de décentralisation devra être déterminé par «niveau de détention de jetons de gouvernance» par un individu ou un groupe d’investisseurs identifiés. Pour rappel, n’importe quel utilisateur sans restriction peut participer aux décisions d’une DAO (organisation autonome décentralisée) en votant en fonction du nombre de jetons de gouvernance possédés.

A lire aussi:

Plus généralement, l’AMF explique que certaines activités de la DeFi pourront être encadrées par la réglementation existante. Cependant, celle‐ci pourrait également s’avérer inadaptée, voire impossible à mettre en œuvre dans certains cas.

Pour le moment, les autorités européennes ont temporisé et n’ont pas inclus la DeFi dans la réglementation MiCA (Market in Crypto-Assets) qui vise à harmoniser les règles applicables à l’émission des cryptoactifs ainsi qu’aux services sur cryptoactifs entre les pays membres de l’Union européenne (UE). Celle-ci doit entrer en vigueur au plus tôt en 2024.

«Les responsables européens ont compris que la DeFi ne représentait pas encore un risque systémique pour le système financier actuel et qu’il fallait prendre le temps de comprendre la technologie», s’était réjouie Faustine Fleuret, présidente de l’Association pour le développement des actifs numériques, auprès de L’Agefi. D’autant que la France compte de nombreuses entreprises jugées prometteuses au niveau international comme Mangrove, Morpho ou encore Atlendis.