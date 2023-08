La multiplication des stablecoins décentralisés doit rendre plus résiliente la finance décentralisée

À la suite de l’affaire Tornado Cash à l’été 2022, la dépendance importante à l’USD Coin de la finance décentralisée (DeFi) était revenue au centre des débats de l’écosystème crypto. Si le sujet n’avait alors rien de nouveau, il apparaissait pour de nombreux acteurs particulièrement sensible, illustrant la nécessité de réduire un tel assujettissement. D’autant plus que les scandales provoqués par la chute de FTX ont poussé les superviseurs, américains en premier lieu, à se montrer nettement moins conciliants avec le développement du secteur.

Plus d’un an après les annonces aux marchés, deux des plus grands protocoles de la DeFi ont déployé leur stablecoin natif ces dernières semaines. Le premier est Curve, place de marché décentralisée spécialisée dans les stablecoins. Depuis mai, son CRVusd est déployé et totalise une capitalisation de marché d’un peu plus de 70 millions de dollars selon l’agrégateur de données Defi Llama. Le second est Aave, plus important protocole de prêt et d’emprunts aux côtés de MakerDAO en termes de valeur total bloquée avec près de 9 milliards de dollars. Son stablecoin GHO a été lancé courant juillet affiche une capitalisation de marché d’un peu plus de 7 millions de dollars.

A quelques détails près, leur fonctionnement est similaire au Dai de MakerDAO lancé en 2017 et qui s’est depuis imposé comme la référence des stablecoins décentralisés avec une capitalisation de marché de près de 5 milliards de dollars.



Faire mieux que le Dai

Comme aiment le répéter de nombreuses figures importantes de la DeFi, ces protocoles n’ont pas pour ambition immédiate de concurrencer le Dai mais plutôt de rendre plus résilient le système en proposant un éventail plus large de stablecoins décentralisés.

A la différence des stablecoins centralisés comme l’USDT de Tether, actuel leader du marché, ou l’USDC de Circle, les utilisateurs obtiennent du stablecoin décentralisé en recourant à une surcollatéralisation. La démarche consiste à déposer une garantie en cryptomonnaie supérieure à la somme empruntée, leurs positions dans des smart contracts, ces programmes informatiques paramétrables sur un réseau blockchain. Une fois ces smarts contracts émis, le protocole n’a théoriquement aucun droit d’administrateur sur ces derniers, au contraire de ceux émis par Tether ou Circle. Il propose également une transparence inédite puisque l’état de leur réserve est auditable par n’importe qui, au contraire des réserves des stablecoins centralisés.

Au moment de son lancement et encore aujourd’hui, le Dai a pour la première fois permis aux utilisateurs d’obtenir des stablecoins sans vendre au préalable leurs cryptoactifs. Un avantage non négligeable pour de nombreux investisseurs qui, en déposant en garantie des cryptoactifs au cours très spéculatif comme le bitcoin (BTC) ou l’ether (ETH), obtiennent en échange des jetons à la valeur plus stable pour aller investir ailleurs.

En 6 ans d’existence, le Dai a montré certaines limites comme être parfois qualifié de substitut de l’USDC en raison de la forte présence, jusqu’à 50% par le passé, du stablecoin de Circle dans ses réserves. De son côté, Curve propose par exemple de réduire la rapidité de la liquidation d’une position. L’un des problèmes réside dans le fait que si le cours d’un actif spéculatif comme le bitcoin ou l’ether (ETH) baisse trop, l’utilisateur peut voir sa position être liquidée. La proposition du livre blanc de Curve est de rendre cette transition plus douce sans faire peser plus de risque sur les infrastructures du protocole.



Préparer le prochain marché haussier

Proposer son stablecoin permet également à ces protocoles d’aller chercher des sources de revenus supplémentaires avec un produit qui s’insère techniquement avec leur fonctionnement. Les utilisateurs voulant par exemple obtenir du GHO devront payer un taux d’intérêt de 1,5% annuel le temps d’emprunt. Les revenus générés iront alimenter l’organisation autonome décentralisée (DAO) du protocole. D’autres avantages sont également promis pour les investisseurs participant à la gouvernance du protocole.

Une nouvelle manne financière potentielle qui pourrait s’avérer particulièrement intéressante lors du prochain cycle haussier du secteur lorsque les spéculateurs seront massivement de retour, mais aussi indispensable pour le développement des protocoles qui, malgré leur caractère décentralisé, ont tout de même besoin de développeurs et donc de payer des salaires.

En lançant ces stablecoins, les protocoles espèrent également favoriser davantage de diversité et, en conséquence, de résilience. L’idée est aussi de faire fleurir les initiatives pour améliorer ces produits financiers et notamment réussir à trouver des mécanismes permettant de les générer en sous-collatéralisant les garanties d’emprunt.

