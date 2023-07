La France fait face à la difficile régulation des jeux Web 3

Il y a plusieurs avantages à disposer d’un géant de la tech sur son sol. L’un d’entre eux est de pouvoir faire émerger une réglementation dont les grandes lignes pourront être reprises ailleurs dans le monde. La France se trouve dans ce cas depuis la levée de fonds record de 680 millions de dollars réalisée par Sorare en septembre 2021 et dont la valorisation a atteint les 4,3 milliards de dollars au dernier pointage.

La start-up connaît un succès mondial avec son jeu de cartes virtuel basé sur la technologie des NFT (jeton non fongible) dont le principe est de garantir l’unicité d’un cryptoactif sur un réseau blockchain, en l’occurrence ici Ethereum. Pour jouer, les utilisateurs doivent acheter ces cartes de joueurs, actuellement en grande majorité de football, avec la cryptomonnaie du réseau Ethereum l’ether (ETH), et s’affrontent ensuite en ligne en composant des équipes. Les cartes des joueurs gagnent notamment de la valeur en fonction des performances de ces derniers dans le monde réel et peuvent être revendues plus cher par la suite.

C’est ce principe de fonctionnement qui a particulièrement fait tiquer le régulateur, en l’occurrence l’Autorité nationale des jeux. Selon l’article L320-1 du Code de la sécurité intérieure, «sont réputées jeux d’argent et de hasard et interdits comme tels toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants».



Rapprochement entre les parties

A l’été 2022, l’ANJ a demandé à l’entreprise actuellement dirigée par Nicolas Julia de prouver que son activité ne s’apparentait pas à du pari sportif. Rapidement, le ton des discussions entre Sorare et le régulateur entamées vers mars 2022 va monter. «Le problème dans cette histoire, c’est que les deux parties ont exprimé des positions très fermes dès le départ, ce qui a eu tendance à un peu crisper les échanges», explique à L’Agefi un connaisseur du secteur.

Une crispation qui n’a d’ailleurs pas été du goût de nombreux autres acteurs du gaming Web 3 qui ont reproché à Sorare d’accaparer le débat, car au-delà de la licorne, c’est tout un secteur qui attend une clarification réglementaire pour espérer prendre son envol. Et la diversité des offres et des modèles ne simplifie pas la tâche aux autorités.

Finalement, un accord a été conclu à l’automne entre Sorare et le superviseur, le temps de trouver une «adaptation de la législation pour faire entrer ces nouvelles activités relatives au Web 3» dans un cadre réglementaire propice à leur développement, Sorare s’engageant notamment à renforcer son offre gratuite. Une sorte d’apaisement possible grâce à l’intervention de Bercy, des rapports de la part de l’Inspection générale des finances et une multiplication des réunions entre les parties.

Finalement, le processus accouchera de Jonum (jeux à objets numériques monétisables) avec pour but d’encadrer les jeux basés sur les NFT. «Son objectif est clairement d’être une sorte de régime transitoire et d’expérimentation avec des règles plus souples pour permettre à ce secteur de se développer. Mais tout le monde a conscience qu’il ne faut pas ‘se planter’ parce que cette réglementation à de grandes chances d’être reprise par d’autres régulateurs en Europe», souffle un proche du dossier.

Symbole de cet apaisement, la présidente de l’ANJ Isabelle Falque-Pierrotin a abondé dans ce sens le 19 juillet lors du forum organisé par l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan), principal lobby du secteur crypto en Europe. «C’est clairement la bonne piste à suivre. Cela permet de construire les réponses de régulation avec les acteurs eux-mêmes pendant une période de trois ans. Le Web 3 doit apporter des réponses de confiance».



La protection des utilisateurs en question

Selon nos informations, les principaux points d’achoppement concernent l’obligation de soumettre les acteurs à la réglementation LCB-FT destiné à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. De telles obligations feraient peser de lourdes charges financières pour les nouveaux acteurs. «Les NFT présentent un potentiel important de blanchiment d’argent. Mais dans le cadre d’un jeu, ce risque diminue drastiquement», explique un spécialiste du sujet.

L’autre grand sujet de discussion concerne le niveau de protection des joueurs face à la «gamification, qui rend la frontière entre le jeu et l’investissement floue», selon les termes employés par la présidente de l’Autorité des marchés financiers (AMF) Marie-Anne Barbat-Layani lors de la présentation de son plan stratégique pour 2023 – 2027. Un sujet de préoccupation de plus en plus important pour les régulateurs avec l’émergence du phénomène des «play-to-earn», ces jeux basés sur la blockchain qui promettent des récompenses en cryptomonnaies, très critiqués pour attirer un public très jeune et avec des montages qui se sont révélés parfois au mieux bancals et au pire proches du système de Ponzi.

Dans les semaines à venir, une consultation concernant l’ensemble des acteurs sera menée en lien avec le cadre de régulation établi par le gouvernement. Suivront des discussions à l’Assemblée nationale pour l’adoption d’un texte, théoriquement à l’automne prochain.

Même si la valorisation future de ce marché est pour le moment difficile à établir avec précision, il a représenté une croissance de 20% en 2022 par rapport à l’année précédente, comme l’a rappelé Isabelle Falque-Pierrotin. Il est en tout cas regardé de très près, notamment par le fonds Andreessen Horowitz, qui dispose de la plus grande enveloppe d’investissements avec près de 8 milliards de dollars consacrés au secteur.