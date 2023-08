Klarna augmente son activité de 83% en France

En dépit de ses déboires financiers des mois passés, Klarna est en pleine croissance. La fintech suédoise annonce une augmentation de son chiffre d’affaires de 14% sur les douze derniers mois, et même de 83% en France. En trois ans, Klarna est devenue un géant du BNPL (buy now pay later), notamment en Europe où elle s’est lancée sur onze nouveaux marchés, dont les plus récents sont la Roumanie et la République Tchèque. Le nombre d’utilisateurs sur le continent dépasse désormais les cent millions, et le nombre de commerçants partenaires atteint les 470.000. «Alors que d’autres acteurs plus petits réduisent leur engagement ou quittent la région, nous redoublons d’efforts pour renforcer notre position en Europe et aux Etats-Unis», a commenté Sebastian Siemiatkowski, le PDG de Klarna, dans un communiqué. Selon une étude interne, 74% des clients européens de Klarna l’utilisent au moins une fois par mois.

Cette annonce est aussi l’occasion pour Klarna de mettre en avant la diversité de ses services : au-delà du paiement fractionné qui l’a rendue célèbre, l’application propose aussi le paiement instantané sur tous les marchés européens et cette option représente environ le tiers de toutes les transactions. Klarna se différencie de ses concurrents en tant qu’application de shopping proposant des recommandations personnalisées fondées sur l’intelligence artificielle, qui est censée améliorer la pertinence des conseils et des offres mises à jour en temps réel. Klarna a d’ailleurs noué un partenariat avec OpenAI pour conseiller de façon personnalisée, via l’extension ChatGPT, les utilisateurs qui le demandent.

Du service et des marques

Mais le succès de Klarna repose aussi beaucoup sur les services marketing proposés aux commerçants pour augmenter leurs ventes et améliorer la fidélité et le taux de conversion des clients. Son programme d’affiliation, par exemple, donne aux marchands l’accès à des millions d’utilisateurs réguliers de Klarna. Un nouveau service, Klarna Creators, permet notamment aux créateurs de contenus ou influenceurs et aux marchands d’optimiser leurs campagnes afin de stimuler leurs ventes. La fintech clame ainsi que des marques mondiales comme H&M, Sephora, Ikea ou Nike ont intégré sa technologie pour accélérer leur croissance, et qu’elle a généré 280 millions de clics de consommateurs vers les marchands.

Actuellement, Klarna compte plus de 150 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et traite deux millions de transactions par jour. D’après le site Merchant Machine, Klarna est le plus important fournisseur de paiement fractionné avec une part de marché importante dans une cinquantaine de pays. Bien que sa valorisation ait été réduite de 85% en juillet 2022, lors d’un précédent tour de table qui lui avait permis de lever 800 millions de dollars, Klarna a annoncé il y a trois mois la réduction de ses pertes de moitié au premier trimestre (après avoir perdu un milliard de dollars en 2022) et l’accroissement de ses revenus. «Nous sommes sur les rails pour atteindre la profitabilité cette année», avait alors estimé son PDG.

